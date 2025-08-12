Ajker Patrika
কুমিল্লায় নিহত নজরুলের হাতের পর এবার পায়ের টুকরো উদ্ধার

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
নজরুল ইসলাম ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

কুমিল্লার তিতাসে নিহত নজরুল ইসলাম ভূঁইয়ার (৩৮) খণ্ডিত দুই হাত উদ্ধারের পর এবার দুই পায়ের চারটি টুকরো পাওয়া গেছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে বালুয়াকান্দি পশ্চিমপাড়ায় মাইঠ্যা নদীতে ভাসমান অবস্থায় একটি বস্তা থেকে টুকরোগুলো উদ্ধার করে পুলিশ। এ নিয়ে মোট ছয়টি টুকরো উদ্ধার করা গেলেও এখনো মাথা ও মূল দেহ পাওয়া যায়নি।

নিহত নজরুল মজিদপুর ইউনিয়নের শাহাবৃদ্ধি গ্রামের হানিফ ভূঁইয়ার ছেলে। তিনি পেশায় ট্রাক্টরচালক ছিলেন।

মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৬ আগস্ট রাতে নজরুলকে ফোনে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেন মজিদপুর মধ্যপাড়ার মোহাম্মদ হোসেন ও তাঁর স্ত্রী স্মৃতি আক্তার। পুলিশ পরে দুজনকে আটক করলে তাঁদের দেওয়া স্বীকারোক্তি অনুযায়ী হত্যার চার দিন পর নজরুলের দুই হাতের খণ্ডিত অংশ পাওয়া যায় গ্রামের উত্তর পাশের তিতাস নদীতে।

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে প্রকাশ পেলেও তা অস্বীকার করেছে নিহতের পরিবার। নিহতের বাবা হানিফ বলেন, তাঁর ছেলে মোটেও পরকীয়ায় লিপ্ত ছিলেন না। এ নিয়ে আগে কোনো অভিযোগও ওঠেনি। হত্যার পর এগুলো একটি মহলের ইন্ধনে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, হত্যাকাণ্ডে আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত। গভীর তদন্তের মাধ্যমে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান তিনি।

এ বিষয়ে তিতাস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদ উল্যাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নজরুল হত্যায় জড়িত স্বামী-স্ত্রী দুজনকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের দাবি অনুযায়ী আমরা অভিযান ও তদন্ত কার্যক্রম চালাচ্ছি। অন্য কেউ জড়িত থাকলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে। এ পর্যন্ত পৃথক স্থান থেকে দুটি ব্যাগে হাত ও পায়ের ছয় টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে।’

কুমিল্লাকুপিয়ে হত্যানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
