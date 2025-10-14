Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

মিরসরাইয়ে এক রাতে তিন ইউনিয়নে চুরি, স্থানীয়দের উদ্বেগ

মিরসরাই (প্রতিনিধি) চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় এক রাতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়নে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাতে উপজেলার ইছাখালী, ওয়াহেদপুর ও খৈয়াছড়া ইউনিয়নে এসব চুরির ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) ভুক্তভোগীরা জোরারগঞ্জ ও মিরসরাই থানায় পৃথক অভিযোগ করেছেন।

ইছাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের জয়নগর গ্রামের মানছদ মাঝির বাড়ি থেকে রাতের আঁধারে গোয়ালঘরের তালা ভেঙে পাঁচটি গরু চুরি হয়েছে। চুরি হওয়া গরুর মালিকদের মধ্যে রয়েছেন ইছাখালী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আলম, জসিম উদ্দিন ও রেজাউল করিম। গরুগুলোর আনুমানিক বাজারমূল্য সাড়ে চার লাখ টাকা।

ভুক্তভোগী নুরুল আলম বলেন, ‘চোরের দল আমার ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা মূল্যের একটি গাভি ও একটি বাছুর, ভাই জসিম উদ্দিনের দেড় লাখ টাকার একটি শাহিওয়াল জাতের গরু এবং চাচাতো ভাই রেজাউল করিমের ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার একটি গাভি ও একটি বাছুর নিয়ে গেছে। আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।’

একই রাতে ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের ডাকঘর এলাকার হুজুরের মাজারের পাশে অবস্থিত এন এস কম্পিউটার অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারেও চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা ভেন্টিলেটর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে পাঁচটি ল্যাপটপ, নগদ প্রায় ৬০ হাজার টাকা, রাউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে নিজামপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক এম এ হাসনাত বলেন, ‘সোমবার রাত ৮টার দিকে সেন্টার বন্ধ করে বাড়ি ফিরি। মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে এসে দেখি, ভেন্টিলেটর ভাঙা ও সবকিছু এলোমেলো। চোর ভেতরে ঢুকে প্রায় দেড় লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে। থানায় অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’

এদিকে খৈয়াছড়া ইউনিয়নের দুয়ারু গ্রামের ওয়ারিশ মিঝির বাড়ি থেকে গতকাল রাত সাড়ে ৩টার দিকে শিকল কেটে ও তালা ভেঙে একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, মুখে কাপড় বাঁধা তিনজন ব্যক্তি রাতের আঁধারে মোটরসাইকেলটি চুরি করে পালিয়ে যান।

ভুক্তভোগী মোটরসাইকেলমালিক মোজাম্মেল হক বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো রাতে মোটরসাইকেল তালাবদ্ধ করে রেখেছিলাম। সকালে উঠে দেখি, উঠানে মোটরসাইকেলটি নেই। পাশের বাড়ির সিসিটিভিতে চুরির দৃশ্য দেখা যায়। মোটরসাইকেলটি ১ লাখ ৩৪ হাজার টাকায় কিনেছিলাম। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরে মিরসরাইয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, দোকানপাটসহ বিভিন্ন স্থানে গরু, মোটরসাইকেলসহ নানা কিছু ধারাবাহিকভাবে চুরির ঘটনা বাড়ছে। সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ঘটনায় চোর ধরা পড়েনি বা চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, ‘অপরাধ দমনে পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। অনেক সময় ভুক্তভোগীরা আইনি জটিলতার ভয়ে অভিযোগ করতে চান না। তবু আমরা চুরি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি।’

মিরসরাই থানার ওসি আতিকুর রহমান মজুমদার বলেন, শুধু মিরসরাই নয়, সারা দেশেই চুরি বেড়েছে। জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা কম হওয়ায় প্রতিটি এলাকায় সারা রাত টহল দেওয়া সম্ভব হয় না। তবে পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করছে। স্থানীয় তরুণেরা চাইলে পালাক্রমে পাহারা দিয়ে চুরি প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচুরিমিরসরাইচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শুরু থেকে শেষ: হংকংয়ের মাটিতে বাংলাদেশের ড্র

ভারতে দলিত পুলিশ কর্মকর্তার আত্মহত্যায় তোলপাড়, সুইসাইড নোটে বর্ণবৈষম্যের অভিযোগ

বাংলাদেশ-হংকং ফুটবল ম্যাচ টিভিতে দেখাবে না, তাহলে দেখার উপায়

গাজা শান্তি সম্মেলনে ‘সুন্দরী’ মেলোনিকে নিয়ে মাতলেন বিশ্বনেতারা

রাজধানীতে ডিপ ফ্রিজ থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

‘এনসিপির কার্যক্রম বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক’ বলে জয়পুরহাটের প্রধান সমন্বয়কের পদত্যাগ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

চীনের পর ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ নির্মাণের মহাপরিকল্পনা ভারতের, বাংলাদেশের বিপদ

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

বাটা শুর ৬৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম নারী এমডি হলেন ফারিয়া ইয়াসমিন

সম্পর্কিত

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর ধর্ষণ, যুবকের ৪৪ বছরের কারাদণ্ড

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

মাইলস্টোনে ক্লাসে ধর্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগে বিজ্ঞানের শিক্ষককে চাকরিচ্যুত

রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা: ১৩ বছর পর সেই উত্তম প্রকাশ্যে, আছেন ফ্রান্সে

রামুর বৌদ্ধপল্লিতে হামলা: ১৩ বছর পর সেই উত্তম প্রকাশ্যে, আছেন ফ্রান্সে