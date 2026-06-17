Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে শিশুকে হত্যার পর ছয় টুকরো করা আসামির মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে শিশুকে হত্যার পর ছয় টুকরো করা আসামির মৃত্যুদণ্ড
আবীর আলী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে ৫ বছরের শিশু আয়াতকে হত্যার পর মরদেহ ছয় টুকরো করার মামলায় আসামি আবীর আলীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার চট্টগ্রামের ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুহাম্মদ আলী আক্কাস এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার সময় আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

গত শনিবার চট্টগ্রামের ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মুহাম্মদ আলী আক্কাসের আদালতে মামলাটির যুক্তিতর্ক শুনানি শেষ হয়। এ মামলায় ৩৩ জন সাক্ষ্য দেন। মামলার তথ্যে জানা যায়, ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম মহানগরীর ইপিজেড থানার নয়ারহাট এলাকায় ঘরের পাশে মসজিদে আরবি পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয় আয়াত।

পরে তদন্তে বেরিয়ে আসে, মুক্তিপণের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী আবীর আয়াতকে অপহরণ করেন। তবে কোথাও রাখার জায়গা না পেয়ে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে মরদেহ ছয় টুকরো করে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

একই বছরের ৩০ নভেম্বর আউটার রিং রোডের আকমল আলী ঘাটসংলগ্ন স্লুইচ গেটের একটি গর্ত থেকে আয়াতের দুই পা উদ্ধার করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। পরদিন খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করা হয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপিবিআইহত্যামামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতমৃত্যুদণ্ড
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