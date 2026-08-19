Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির মামলায় যুবক গ্রেপ্তার

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির মামলায় যুবক গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির অভিযোগে সাহেদ মোহাম্মদ আরমান (৩৭) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) রাতে উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার পূর্ব ফরহাদাবাদ এলাকার আনর তালুকদার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আরমান অভিযোগকারী মো. রাশেদ সুজনের চাচা মৌলানা আবদুল হালিমের পালক পুত্র।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাজিরহাট পৌরসভায় একটি ওয়ারিশ সনদকে কেন্দ্র করে মৃত মৌলানা আবদুল হালিমের ভাতিজাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে ফটিকছড়ি থানা-পুলিশ আরমানকে গ্রেপ্তার করে।

অভিযোগকারী মো. রাশেদ সুজন বলেন, মৃত মৌলানা আবদুল হালিমের সম্পত্তি আত্মসাতের উদ্দেশ্যে তাঁর পালক সন্তানকে ওয়ারিশ দেখিয়ে ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট একটি ওয়ারিশ সনদ ইস্যু করা হয়। পরে যাচাই-বাছাইয়ে সনদটি জাল প্রমাণিত হলে ২০২৫ সালের ২১ মে প্রকৃত ওয়ারিশদের প্রত্যয়ন দেয় পৌর কর্তৃপক্ষ।

এ ঘটনায় ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির অভিযোগে সাহেদ মোহাম্মদ আরমানের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়। পরে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, আদালতের পরোয়ানামূলে সাহেদ মোহাম্মদ আরমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার সকালে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িগ্রেপ্তারঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজালিয়াতি
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