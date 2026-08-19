ইমাম-উলামা পরিষদের আপত্তিতে কিশোরগঞ্জে কনসার্ট বাতিল

কিশোরগঞ্জ জেলা শহরের পুরাতন স্টেডিয়ামে আয়োজিত কনসার্ট স্থানীয় ইমাম-উলামা পরিষদের আপত্তির মুখে বাতিল করেছে জেলা প্রশাসন। বুধবার (১৯ আগস্ট) রাতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এ কনসার্ট। এতে ‘অ্যাশেজ’ ব্যান্ড ও সংগীতশিল্পী মাঈনুল আহসান নোবেলের পরিবেশন করার কথা ছিল।
আয়োজকদের সূত্রে জানা গেছে, শহরের আলীশান রেস্টুরেন্ট তাদের র্যাফেল ড্রয়ের পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষে কনসার্টটির আয়োজন করেছিল। গত সোমবার (১৭ আগস্ট) রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ কনসার্টের অনুষ্ঠানসূচি ঘোষণা করে। ওই দিনই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও ধর্মীয় অনুভূতির বিষয় উল্লেখ করে অনুষ্ঠানটি বন্ধের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন জানায় স্থানীয় ইমাম-উলামা পরিষদ।
কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা ইমাম-উলামা পরিষদের সভাপতি মাওলানা আহমাদুল্লাহ স্বাক্ষরিত আবেদনে বলা হয়, এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলে স্থানীয় পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
বুধবার দুপুরে মাওলানা আহমাদুল্লাহ কনসার্ট বাতিলের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমাদের আবেদনের পর জেলা প্রশাসন থেকে কনসার্টটি বন্ধ করার আশ্বাস দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে।’
এদিকে বুধবার দুপুরে পুরাতন স্টেডিয়াম মাঠে গিয়ে দেখা যায়, কনসার্টের জন্য তৈরি করা মঞ্চের সরঞ্জাম খুলে ট্রাক ও টমটমে করে নিয়ে যাচ্ছেন আয়োজকেরা।
কনসার্টের আয়োজক প্রতিষ্ঠান আলীশান রেস্টুরেন্টের মালিক মো. ইব্রাহীম খলিল বলেন, ‘রেস্তোরাঁর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এই কনসার্টের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জেলা প্রশাসন প্রাথমিকভাবে অনুমতি দিলেও আজ জানানো হয়েছে যে কনসার্ট করা যাবে না।’
কনসার্ট বাতিলের কারণ সম্পর্কে কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক সোহানা নাসরিন বলেন, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা থাকায় কনসার্টের অনুমতি বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া যে রেস্তোরাঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়েছিল, তাদের প্রয়োজনীয় লাইসেন্সও নেই বলে জানান তিনি।
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।৪ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৫ মিনিট আগে
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...১৮ মিনিট আগে
খুলনা নগরীর লবণচরা থানাধীন এলাকায় এক দিনে দুই যুবক হত্যার ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলা হয়নি। দুই হত্যাকাণ্ডে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। আসামি গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।২১ মিনিট আগে