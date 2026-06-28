Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ৩০ বছর ধরে বন্ধ থাকা মিল চালুর দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ৩০ বছর ধরে বন্ধ থাকা মিল চালুর দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ
চট্টগ্রামে শ্রমিকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন। ছবি: সংগৃহীত

নগরের আতুরার ডিপো এলাকায় প্রায় ৩০ বছর ধরে বন্ধ থাকা দি এশিয়াটিক কটন মিলস অ্যান্ড লিমিটেড নামে একটি কারখানা চালু ও বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকেরা।

আজ রোববার (২৮ জুন) বিকেল ৪টার দিকে মিলের প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদ নামে শ্রমিকদের একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানববন্ধনে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক যদু মোহন দাশ সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে সংগঠনটির সদস্যসচিব নূর মো. বলেন, বিটিএমসি মিলের ভাড়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কোটি টাকার বেশি আয় করলেও শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। এ সময় তিনি দ্রুত পাওনা পরিশোধ এবং মিল চালুর জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শ্রমিকনেতারা বলেন, ৩০ বছর ধরে কারখানা বন্ধ থাকায় অর্থাভাবে, অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে এ পর্যন্ত কারখানাটির ৩ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করারও কোনো উদ্যোগ নেই।

অবিলম্বে বকেয়া পরিশোধ ও মিল চালুর উদ্যোগ না নেওয়া হলে পর্যায়ক্রমে অবস্থান কর্মসূচি, অনশন, মিছিল এবং অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা দিতে বাধ্য হবেন।

এর দায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে বলে জানান তাঁরা। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আর. ইউ. চৌধুরী শাহীন ও বিএনপি নেতা মো. ইসমাইলসহ অনেকে।

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