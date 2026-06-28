চট্টগ্রামে ৩০ বছর ধরে বন্ধ থাকা মিল চালুর দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নগরের আতুরার ডিপো এলাকায় প্রায় ৩০ বছর ধরে বন্ধ থাকা দি এশিয়াটিক কটন মিলস অ্যান্ড লিমিটেড নামে একটি কারখানা চালু ও বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকেরা।
আজ রোববার (২৮ জুন) বিকেল ৪টার দিকে মিলের প্রধান ফটকের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ঐক্য পরিষদ নামে শ্রমিকদের একটি সংগঠনের উদ্যোগে এই মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মানববন্ধনে ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক যদু মোহন দাশ সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে সংগঠনটির সদস্যসচিব নূর মো. বলেন, বিটিএমসি মিলের ভাড়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কোটি টাকার বেশি আয় করলেও শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। এ সময় তিনি দ্রুত পাওনা পরিশোধ এবং মিল চালুর জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
শ্রমিকনেতারা বলেন, ৩০ বছর ধরে কারখানা বন্ধ থাকায় অর্থাভাবে, অনাহারে ও চিকিৎসার অভাবে এ পর্যন্ত কারখানাটির ৩ শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করারও কোনো উদ্যোগ নেই।
অবিলম্বে বকেয়া পরিশোধ ও মিল চালুর উদ্যোগ না নেওয়া হলে পর্যায়ক্রমে অবস্থান কর্মসূচি, অনশন, মিছিল এবং অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা দিতে বাধ্য হবেন।
এর দায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে বলে জানান তাঁরা। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আর. ইউ. চৌধুরী শাহীন ও বিএনপি নেতা মো. ইসমাইলসহ অনেকে।
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