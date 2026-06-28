মুন্সিগঞ্জে অপহৃত যুবক ঢাকা থেকে উদ্ধার, গ্রেপ্তার ৩

মুন্সিগঞ্জে অপহরণের পর রাজধানী ঢাকার গুলশান থেকে অপহৃত যুবককে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জড়িত অপহরণকারী চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মুন্সিগঞ্জ সদর থানা ও ঢাকার গুলশান থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে গতকাল শনিবার দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকার শাহজাদপুর এলাকা থেকে অপহৃত যুবককে উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের নাম ইনছান বেপারী (২২)। তিনি মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের ঘাসিপুকুরপাড় এলাকার মো. আনোয়ার হোসেন বেপারীর ছেলে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২৬ জুন রাতে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার ঘাসিপুকুরপাড় গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে বের হন ইনছান। এরপর তিনি আর ঘরে ফেরেননি। পর দিন ২৭ জুন সকালে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ইনছানের ইমো নম্বর থেকে তাঁর মায়ের কাছে ফোন করে চার লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। টাকা না দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। পরে তাঁর মা মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।
ঘটনার পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অনুসন্ধানে নামে পুলিশ। একপর্যায়ে অপহৃতের অবস্থান শনাক্ত করে গুলশান থানাকে তথ্য দেওয়া হয়। পরে যৌথ অভিযানে ঢাকার শাহজাদপুর ভোলা মসজিদের সামনে কাজী ভিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ইনছানকে উদ্ধার এবং তিন অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া ইনছান বেপারী জানান, তার সাবেক স্ত্রী সাফামনি (২২) কৌশলে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যান।
সেখানে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সাফামনির কথিত প্রেমিক নাইমসহ আরও কয়েকজন তাঁকে জিম্মি করে মারধর করে এবং পরিবারের কাছে মুক্তিপণ দাবি করে।
গ্রেপ্তাররা হলেন নোয়াখালীর চরজব্বার এলাকার মো. সোহেল (২৪), সুধারাম এলাকার মো. বেলায়েত হোসেন (২৫) এবং টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী এলাকার মো. রোমান ইসলাম (২৩)। তাঁরা সবাই গুলশানের শাহজাদপুর এলাকার কাজী ভিলার ভাড়াটিয়া। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জের পুলিশ সুপার মেনহাজুল আলম বলেন, দ্রুত অভিযান ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অপহৃত যুবককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বরিশাল নগরে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগে বিএম কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রায় ২০০ ব্যাটারিচালিত ও গ্যাসচালিত থ্রি-হুইলার আটক করেন। রোববার বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধের পর সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসনের ভাড়া তালিকা নির্ধারণের আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।১৫ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও এবং ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করেছেন বিক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা। তীব্র গরমে ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে রোববার (২৮ জুন) দুপুরে উপজেলার জামুর্কীতে পল্লী বিদ্যুতের সাবস্টেশনের সামনে মহাসড়কে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে মাটি কাটা নিয়ে বিরোধের জেরে হামলায় গুরুতর আহত মকবুল হোসেন (৫৫) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর হোসেনসহ ৮ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করে দাউদকান্দি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।২৬ মিনিট আগে
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষ বিকাশ খা খা। সংসারে আটজনের ভার তাঁর ওপর। চাষের জন্য নিজের কোনো জমি নেই। এক জোড়া মহিষ ছিল, তা দিয়ে অন্যের জমিতে চাষ করে সংসার চালান। একটি মহিষ বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) পরিত্যক্ত কূপে পড়ে মারা গেছে। এখন সংসার কীভাবে চলবে, সেই চিন্তা করে কূল পাচ্ছেন২৯ মিনিট আগে