Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সার্কিট হাউসে নতুন ভিসির রুদ্ধদ্বার বৈঠক, ১৭ দিনেও অচল চুয়েট

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সার্কিট হাউসে নতুন ভিসির রুদ্ধদ্বার বৈঠক, ১৭ দিনেও অচল চুয়েট
রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) অচলাবস্থা ১৭তম দিনে গড়িয়েছে। এর মধ্যে বুধবার (৭ অক্টোবর) বিকেলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ শরীফুল আলম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসন ও স্বাভাবিক কার্যক্রম ফিরিয়ে আনার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) চুয়েটে শিক্ষার্থীদের ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে অচলাবস্থা কাটেনি।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর অনলাইনে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেননি নবনিযুক্ত উপাচার্য। এরপর থেকে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস থেকেই তিনি প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু সাদাত মুহাম্মদ সায়েমকে পুনর্বহালের দাবিতে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষার্থীরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি পালন করে আসছেন। একই সঙ্গে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও কর্মবিরতিতে রয়েছেন। এতে ১৭ দিন ধরে চুয়েটের ক্লাস-পরীক্ষাসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম কার্যত বন্ধ রয়েছে।

অচলাবস্থার মধ্যেই নতুন উপাচার্যের নির্দেশে ১ হাজার ৮৭ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ও উৎসব ভাতা আটকে যায়। গত ৬ অক্টোবর সোনালী ব্যাংকের চুয়েট শাখাকে বেতন-ভাতা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন উপাচার্য। তাঁর দাবি, পূর্বানুমোদন ছাড়া বেতন-ভাতার বিল ব্যাংকে পাঠানো হয়েছিল।

এর প্রতিবাদে ৭ অক্টোবর সকালে বেতন-ভাতা ছাড়ের দাবিতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সোনালী ব্যাংকের চুয়েট শাখা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন। আন্দোলন শুরুর প্রায় আধা ঘণ্টার মধ্যেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ১ হাজার ৮৭ জনের বেতন ও উৎসব ভাতা ছাড় করে দেয়।

এদিকে অচলাবস্থা নিরসনে বুধবারের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে বৈঠকটি ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ফেরার বিষয়ে নতুন করে আশার সঞ্চার হলেও বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের শাটডাউন কর্মসূচিতে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

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