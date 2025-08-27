খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি
বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত সোমবার (২৫ আগস্ট) সকালে রাঙামাটি অঞ্চলের দুদকের সহকারী পরিচালক আহমেদ ফরহাদের নেতৃত্বে তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল এ অভিযানে অংশ নেয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আজ বুধবার দুপুরে খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মোহাম্মদ বাছিরুল আলম বলেন, ওরা সাক্ষাৎকার এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাগজপত্র নিয়ে গেছে।
রাঙামাটি অঞ্চলের দুদকের সহকারী পরিচালক আহমেদ ফরহাদ বলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কৃষি বীজ বিতরণে নয়ছয়, কর্মশালার অর্থ আত্মসাৎ, কৃষি সরঞ্জাম বিতরণ প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করা হয়। তদন্ত শেষে দুদক কমিশন বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে জানান তিনি।
