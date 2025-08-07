Ajker Patrika
চট্টগ্রাম নগরে সেতু ধসে পড়ায় বন্ধ ছিল পাশের স্কুল-কলেজের ক্লাস

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের ব্যস্ততম বায়েজিদ বোস্তামি সড়কে স্টারশিপ গলির মুখে শীতল ঝর্ণা খালের ওপর নির্মিত একটি সেতুর একাংশ ধসে গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এতে নগরের ২ নম্বর গেট থেকে অক্সিজেনমুখী সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে সেতুর এক পাশ দিয়ে সীমিত আকারে যানবাহন চলাচল করলেও সকাল থেকে পুরো এলাকায় প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি যানজটের কারণে পরে পাশের কয়েকটি স্কুল-কলেজ তাদের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করে।

স্থানীয়রা জানান, সেতুটি অনেক পুরোনো এবং সম্প্রতি ভারী বৃষ্টির কারণে পানির চাপ বাড়ায় এর একটি অংশ দুই ভাগ হয়ে দেবে গেছে। এতে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা নগরবাসীর ভোগান্তি বেড়েছে। সেতুর অন্য পাশটিও এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এদিকে সেতুর একটি অংশ দেবে যাওয়া বায়েজিদ বোস্তামি সড়ক কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এই সড়ক দিয়েই নাসিরাবাদ ও ষোলশহর শিল্প এলাকার শ্রমিকেরা যাতায়াত করেন। পাশাপাশি হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, রাউজানসহ উত্তর চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমও এটি।

ওই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী গণমাধ্যমকর্মী মিনহাজ উদ্দিন বলেন, ‘সকালে অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয়ে দেখি সেতুটি ভেঙে গেছে। দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসমুখী মানুষ ও স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা। যানজটের কারণে পরে পাশের কয়েকটি স্কুল-কলেজ তাদের ক্লাস বন্ধ ঘোষণা করে।’

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিফাতুল করিম চৌধুরী বলেন, শীতল ঝর্ণা খালের ওপর ইটের তৈরি এ সেতুটি ১৯৮০ সালের দিকে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি খাল সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় পানির প্রবাহ বেড়ে যায়, ফলে সেতুটির একাংশ ধসে পড়ে। সেতুটি পুনর্নির্মাণ ছাড়া মেরামতের আর কোনো সুযোগ নেই।

চট্টগ্রাম জেলাসড়কচট্টগ্রাম বিভাগবন্ধচট্টগ্রামজেলার খবর
