Ajker Patrika

শ্রীপুরে পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাই: দুই ডজন মামলার আসামি জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গ্রেপ্তার করা আসামি জাহাঙ্গীর। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার করা আসামি জাহাঙ্গীর। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে পুলিশের ওপর হামলা, মারধর, গাড়ি ভাঙচুর ও আসামি ছিনতাইয়ের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত দুই ডজন মামলার আসামি মো. জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব।

আজ শুক্রবার সকালে র‍্যাব-১ স্পেশালাইজড কোম্পানি, পোড়াবাড়ী ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাফিজ বিন জামাল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শ্রীপুর উপজেলার আনসার রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আলম (২৬) শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিম খণ্ড গ্রামের বাসিন্দা।

র‍্যাবের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ৩১ ডিসেম্বর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্রীপুর থানা-পুলিশের একটি দল পৌর শহরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকার পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজের পেছনে মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মাদক বিক্রির অভিযোগে জাহাঙ্গীরসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে জাহাঙ্গীরের সহযোগীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। তারা পুলিশ সদস্যদের মারধর করে গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীরকে ছিনিয়ে নেয়। এ সময় পুলিশের দুটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলায় পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন।

এই ঘটনায় শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরুণ কুমার বিশ্বাস বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। ছিনিয়ে নেওয়া জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, মাদকসহ বিভিন্ন আইনে দুই ডজনের বেশি মামলা রয়েছে।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শ্রীপুরের আনসার রোড এলাকা থেকে জাহাঙ্গীরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, র‍্যাব গ্রেপ্তার আসামিকে থানায় হস্তান্তর করেছে। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)পুলিশঅভিযানঢাকা বিভাগমাদকবিরোধীহামলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

রাজধানীর উত্তরা‌য় সাততলা ভবনে আগুন, ৩ জনের মৃত্যু

রাজধানীর উত্তরা‌য় সাততলা ভবনে আগুন, ৩ জনের মৃত্যু

মনিরামপুরে গাছে ঝুলন্ত কৃষকের মরদেহ, স্বজনদের অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যা

মনিরামপুরে গাছে ঝুলন্ত কৃষকের মরদেহ, স্বজনদের অভিযোগ পরিকল্পিত হত্যা

বর্ষার দুর্ভোগ কাটাল সামিরা দুরহাট ছড়ার টেকসই ভেলা

বর্ষার দুর্ভোগ কাটাল সামিরা দুরহাট ছড়ার টেকসই ভেলা

শ্রীপুরে পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাই: দুই ডজন মামলার আসামি জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে পুলিশের ওপর হামলা ও আসামি ছিনতাই: দুই ডজন মামলার আসামি জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার