Ajker Patrika
ক্রিকেট

সমাধান হয়েছে বিপিএল-ইস্যুর, শুক্রবার থেকেই খেলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
স্থগিত বিপিএল শুরু হচ্ছে শুক্রবারে। ফাইল ছবি
স্থগিত বিপিএল শুরু হচ্ছে শুক্রবারে। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ক্রিকেটের চলমান জটিলতা আপাতত দূর হয়েছে। রাতে বিসিবি-ক্রিকেটারদের সভায় বিপিএল শুক্রবার থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভা শেষে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যসচিব ইফতেখার রহমান মিঠু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এটা অনাঙ্ক্ষিত, এটা ওনার (পরিচালক নাজমুল ইসলাম) করা ঠিক হয়নি। আমরা বসেছিলাম। যে পরিচালক (নাজমুল) এই মন্তব্য করেছিলেন, তাকে তাঁর বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে কারণ দর্শনার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে এখানে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।'

মিঠু জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার বা আজকের ম্যাচ কাল, কালকের ম্যাচ পরশু, পরশুর ম্যচ হবে ১৮ জানুয়ারি। তিনি বলেন, 'আমরা খুশি একটা উপসংহারে আসতে পেরেছি।'

ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা পরিচালক নাজমুলকে আজ বিকেলে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেটারদের বয়কটের সিদ্ধান্তে বিপিএলের দুটি ম্যাচ স্থগিত হয়েছে। বিপিএল চালুর সিদ্ধান্ত নিয়ে মিঠু বলেন, 'আমরা একমত হয়েছি, আমরা ক্রিকেট আবার শুরু করতে চাই। কোনোদিন শুনিনি বাংলাদেশ ক্রিকেটে কোনো পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে তাকে আমরা বলব, এখানে শেষ করেন। আসলে ভুল স্বীকার করলে এত দূর যেত না।'

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারীকে টেনেহিঁচড়ে গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেল অভিবাসন পুলিশ

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

সমাধান হয়েছে বিপিএল-ইস্যুর, শুক্রবার থেকেই খেলা

সমাধান হয়েছে বিপিএল-ইস্যুর, শুক্রবার থেকেই খেলা

বর্জনের ঘোষণা থেকে সরে খেলায় ফিরতে চান ক্রিকেটাররা

বর্জনের ঘোষণা থেকে সরে খেলায় ফিরতে চান ক্রিকেটাররা

দেশের ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

দেশের ক্রিকেটে ঐক্যের ডাক দিলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

বিপিএল কি তাহলে স্থগিত হচ্ছে

বিপিএল কি তাহলে স্থগিত হচ্ছে