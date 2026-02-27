Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের
মহসিন হায়দার ও জুনায়েদ আবসার চৌধুরী (বাঁ থেকে)। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলা প্রকৌশলী জুনায়েদ আবসার চৌধুরীকে ফোনে অশালীন ভাষায় গালাগাল ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ফোনালাপের অডিওকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

ওই ঠিকাদারের নাম মহসিন হায়দার। তিনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স মহসিন অ্যান্ড ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী। ভাইরাল হওয়া অডিওতে তাঁকে উপজেলা প্রকৌশলীর উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘রুমে ঢুকে একদম ফুটবলের মতো লাথি দেব। ব্যাংকে যে চিঠি লিখেছিস, সেটা সরিয়ে নে। আমার বিল আটকে রেখেছিস, বিল দেওয়ার ব্যবস্থা কর।’

অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার মহসিন হায়দার বলেন, ‘সে বিভিন্ন সময় ফাইল আটকে টাকা দাবি করে, ইতিমধ্যে আমার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়েছে, পুনরায় একই কর্মকাণ্ড সে পরিচালনা করছে, রোজা-রমজানের দিন মেজাজ ঠিক ছিল না, উচ্চবাক্য ব্যবহার করেছি, এটি আমার ভুল হয়েছে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা প্রকৌশলী জুনায়েদ আবসার চৌধুরী বলেন, ‘বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ৫ আগস্টের আগে সে অফিসকে জিম্মি করে কাজ না করে বিল উত্তোলন করে নিত। এখন আমি তার কাজের তদারকি করায়, বিল আটকে দেওয়ায় আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে।’

টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জুনায়েদ আবসার বলেন, ‘এসব তার বাটপাড়ি। এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামঠিকাদারপ্রকৌশলীজেলার খবরহুমকি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা পাকিস্তানের, কাবুলে বিমান হামলা

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

সম্পর্কিত

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের