বরিশালে আদালত ভাঙচুর: আওয়ামীপন্থী ৬৫ আইনজীবীর নিন্দা

বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালত বর্জনের ঘোষণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা। তাঁরা বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও এজলাস ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট ওবায়দুল্লাহ সাজুসহ ৬৫ জন আওয়ামীপন্থী আইনজীবী এ প্রতিবাদ জানান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বরিশাল আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদেকুর রহমান লিংকনের একক সিদ্ধান্তে কোর্ট বর্জন, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং এজলাস ভাঙচুরের তীব্র প্রতিবাদ করছি।’
পাশাপাশি সাধারণ আইনজীবীদের মতামত উপেক্ষা করে এস এম সাদেকুর লিংকনের একক সিদ্ধান্তে আদালত বর্জনের ঘোষণায় আইনজীবীরা একমত নন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস গত সোমবার অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন। তাঁকে জামিন দেওয়ার প্রতিবাদে পরদিন (মঙ্গলবার) বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালত বর্জন ও বিক্ষোভ করেন।
পরে তাঁরা অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসে ঢুকে হট্টগোল করে বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। এর নেতৃত্ব দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদেকুর রহমান লিংকন। তাৎক্ষণিক এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
এরপর বুধবার ২০ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করেন মহানগর অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার। ওই মামলায় অ্যাডভোকেট লিংকনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
মাধবদীর কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলার মূল আসামি নূরাকে গাজীপুরের মাওনা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে নরসিংদী পুলিশ। একই সময় ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে অপর আসামি হযরত আলীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও পাঁচজন। এ পর্যন্ত মোট সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো...৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় বিএনপির এক নেতাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নিজ দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের সিপাইপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম এরশাদ আলী (৬৫)। তিনি সিপাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ইউসুফপুর ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর নারিন্দায় এসির কম্প্রেশার মেশিন থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ১০টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সেলিম ব্যাপারী (২৫) নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়...২৫ মিনিট আগে