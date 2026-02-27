Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে আদালত ভাঙচুর: আওয়ামীপন্থী ৬৫ আইনজীবীর নিন্দা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে আদালত ভাঙচুর: আওয়ামীপন্থী ৬৫ আইনজীবীর নিন্দা
বরিশাল সিএমএম কোর্ট এলাকা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল জেলা ও দায়রা জজ আদালত বর্জনের ঘোষণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন আওয়ামীপন্থী আইনজীবীরা। তাঁরা বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ ও এজলাস ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

আজ শুক্রবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট ওবায়দুল্লাহ সাজুসহ ৬৫ জন আওয়ামীপন্থী আইনজীবী এ প্রতিবাদ জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বরিশাল আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদেকুর রহমান লিংকনের একক সিদ্ধান্তে কোর্ট বর্জন, অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং এজলাস ভাঙচুরের তীব্র প্রতিবাদ করছি।’

পাশাপাশি সাধারণ আইনজীবীদের মতামত উপেক্ষা করে এস এম সাদেকুর লিংকনের একক সিদ্ধান্তে আদালত বর্জনের ঘোষণায় আইনজীবীরা একমত নন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালুকদার মো. ইউনুস গত সোমবার অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন নেন। তাঁকে জামিন দেওয়ার প্রতিবাদে পরদিন (মঙ্গলবার) বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা আদালত বর্জন ও বিক্ষোভ করেন।

বরিশালে এজলাসে ভাঙচুর: ১২ আইনজীবীর সনদ বাতিল চেয়ে বার কাউন্সিলে আবেদনবরিশালে এজলাসে ভাঙচুর: ১২ আইনজীবীর সনদ বাতিল চেয়ে বার কাউন্সিলে আবেদন

পরে তাঁরা অতিরিক্ত মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসে ঢুকে হট্টগোল করে বিচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। এর নেতৃত্ব দেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এস এম সাদেকুর রহমান লিংকন। তাৎক্ষণিক এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর বুধবার ২০ আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলা করেন মহানগর অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজিব মজুমদার। ওই মামলায় অ্যাডভোকেট লিংকনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বিষয়:

বরিশাল জেলাভাঙচুরবরিশাল বিভাগআইনজীবীআদালতজেলার খবর
