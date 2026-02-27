রাজনৈতিক পরিচয়ে চাঁদাবাজি সহ্য করা হবে না: শ্রম প্রতিমন্ত্রী

রাজনৈতিক পরিচয়ে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি সহ্য করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর। তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক পরিচয়ে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি ও অনৈতিক সুবিধা আদায় বরদাশত করা হবে না।’
আজ শুক্রবার পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলা মাঠে এক ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর পটুয়াখালীতে তাঁর প্রথম আগমন উপলক্ষে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে গণঅধিকার পরিষদ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।
নুরুল হক নুর বলেন, ‘চরাঞ্চলের জমির প্রকৃত মালিক যেন কৃষকেরাই হতে পারেন, সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। হাটবাজার, লঞ্চঘাট ও খেয়াঘাটে মানুষকে জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমখোলা তরমুজের ঘাট ও হরিদেবপুর ঘাট উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা হয়রানির শিকার না হন।’
মাদক ও জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়ে নুরুল হক নুর বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করা হবে। পাশাপাশি যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের আওতায় আনতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা হবে, যাতে এলাকায় কোনো যুবক বেকার না থাকে।’
দশমিনা ও গলাচিপার সার্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর এলাকায় সহিংসতা, ভাঙচুর ও অস্থিতিশীলতা কমেছে। আগের তুলনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।’
এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মাধবদীর কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যা মামলার মূল আসামি নূরাকে গাজীপুরের মাওনা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে নরসিংদী পুলিশ। একই সময় ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে অপর আসামি হযরত আলীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও পাঁচজন। এ পর্যন্ত মোট সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করা হলো...৩ মিনিট আগে
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় বিএনপির এক নেতাকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে নিজ দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের সিপাইপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম এরশাদ আলী (৬৫)। তিনি সিপাইপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ইউসুফপুর ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য।৬ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরা পূর্ব থানা এলাকায় আজ শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর নারিন্দায় এসির কম্প্রেশার মেশিন থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার রাত ১০টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে সেলিম ব্যাপারী (২৫) নামে ওই যুবকের মৃত্যু হয়...২৫ মিনিট আগে