চট্টগ্রামে যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

চট্টগ্রামে হালিশহরে ছোটপুল ব্রিকফিল্ড এলাকায় এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার পর নগরের হালিশহর থানাধীন হাজী বাদশা মিয়া ব্রিকফিল্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবক হলেন মো. কাজল। তিনি ব্রিকফিল্ড এলাকার ১২ নম্বর গলির হাজী সোলেমান মিয়ার ভাড়াটিয়া।
তবে ঘটনার বিষয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক কিছু জানাতে পারেনি।
হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন মণ্ডল রাত ৮টায় আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। আমি এখন ঘটনাস্থলে আছি। বিস্তারিত পরে জানাতে পারব।’
স্থানীয় একাধিক সূত্র আজকের পত্রিকাকে জানায়, পারিবারিক একটা বিষয়ে কাজলের সঙ্গে একজনের তর্কাতর্কি হয়েছিল। একপর্যায়ে কাজলকে কোপানো হয়। এতে ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।
নরসিংদীর রায়পুরার মুছাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের চত্বরে গরু-ছাগলের হাট বসানোর অভিযোগে তালুকান্দি বাজারের ইজারাদার ফারুক মিয়াকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। তিন কর্মদিবসের মধ্যে জবাব না দিলে ইজারা বাতিলসহ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।৩ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলার বিদায়ী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা জয়িতা বসু খামারিদের বিক্ষোভের মুখে পুলিশ পাহারায় তাঁর আগের কর্মস্থল ছেড়েছেন। আজ দুপুরে বিকেলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে তাঁর বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।৬ মিনিট আগে
তিন বছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন রিফাতের মা। মায়ের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে পরিবারটি যখন একটু একটু করে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছিল, সে সময়ই ঘটল সবচেয়ে বড় ছন্দপতন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে নিহত হন সেনাবাহিনীর গানার তাসনিম রিফাত (২৮)।১৩ মিনিট আগে
দেখভালের জন্য প্রতিবেশী দম্পতির কাছে রেখে যাওয়া দুই বছরের এক কন্যাশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে যুবকের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁও থানায় এই ঘটনা ঘটে। বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা অভিযুক্তদের আটক করে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ কল দিয়ে পুলিশে দেন। ওই দিন রাতেই শিশুটির২১ মিনিট আগে