‘বিয়ে হয়ে গেছে’ বলে ফাঁকা স্ট্যাম্পে সই, পরে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

তিনটি ফাঁকা স্ট্যাম্পে সই করিয়ে ‘বিয়ে হয়ে গেছে’ বলে প্রতারণা ও পরে ওই কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌনে একটার দিকে ঠাকুরগাঁও সদর থানায় ওই কিশোরীর মা মামলাটি করেন।
মামলা সূত্রে জানা যায়, মুঠোফোনের মাধ্যমে ভুক্তভোগী কিশোরীর সঙ্গে ঠাকুরগাঁওয়ের ভূল্লী থানার বাসিন্দা অভিযুক্ত ওই যুবকের পরিচয় হয়। পরিবার বিষয়টি টের পেয়ে নিষেধ করলে ওই যুবক কিশোরীকে নানা প্রলোভন দেখাতে থাকেন। একপর্যায়ে কিশোরীকে বুঝিয়ে তিনটি ফাঁকা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন এবং বলেন তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।
এজাহারে উল্লেখ করা হয়, গত ৪ সেপ্টেম্বর দুপুরে কিশোরীর বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে নিজেকে স্বামী দাবি করে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন যুবক। রাতে কিশোরীর মা কাজ শেষে বাড়ি ফিরলে তাঁকে ঘটনার বিস্তারিত বলেন ভুক্তভোগী।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী জানান, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে। এজাহারনামীয় আসামিকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।
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