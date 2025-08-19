‘জয় বাংলা’ স্লোগানে টিকটক, যুবক কারাগারে

কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে মিছিল করে টিকটক ভিডিও বানানোর ঘটনায় মো. রাসেল (৩০) নামের আরও এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার তাঁকে সন্ত্রাস বিরোধী মামলায় আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শরীফ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার রাসেল উপজেলার জুলধা ডাঙ্গারচর এলাকার গুরামিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক বলে জানা গেছে।
গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার জুলধা ডাঙ্গারচর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে গত ২৫ জুলাই উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের খোয়াজনগর ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কালা মিয়ার দোকান এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. সাইফুল ইসলাম (১৯), আব্দুর রহমান জাহেদ (১৮), আরাফাত হোসেন মিনহাজ (১৮), আশরাফুল জামাল রিয়াদ (১৮), ফোরকান (১৯), ইয়াছিন আরাফাত (১৮), আব্দুল করিম আদর (১৮), আবু হাছনাইন বিজয় (১৮), মো. ইকবাল (১৯), আশিকুল ইসলাম আকাশ (১৮), শরীফুল ইসলাম (১৮) ও আকিফুল ইসলাম আকিব (১৮)। তাঁরা সবাই উপজেলার চরপাথরঘাটা ও চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিরা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মিছিলের মতো করে টিকটক ভিডিও বানাচ্ছিলেন। এমন খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁদের আটক করে।
