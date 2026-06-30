চট্টগ্রাম বন্দরের সব টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরকে ইজারা দেওয়ার তৎপরতা, ফের উত্তপ্ত বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ও চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) বিদেশি অপারেটরের কাছে ইজারা দেওয়ার উদ্যোগ বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ ও কালো পতাকা মিছিল করেছে চট্টগ্রাম শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। সংগঠনটির দাবি, শুধু এনসিটি ও সিসিটি নয়, বর্তমানে বন্দরের সবকটি টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার তৎপরতা চলছে।
আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় নগরের আগ্রাবাদ মোড়ে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পরে একটি কালো পতাকা মিছিল বন্দরসংলগ্ন বারিক বিল্ডিং এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।
স্কপ নেতারা জানিয়েছেন, আগামীকাল বুধবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি রয়েছে।
কালো পতাকা মিছিলে আন্দোলনকারীরা ‘গো ব্যাক ডিপি ওয়ার্ল্ড’, ‘রক্ত দিব, জীবন দিব, এনসিটি-সিসিটি দিব না’, ‘দেশের বন্দর দেশের হাতে রাখতে হবে’—এসব স্লোগান দেন।
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতনের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে নেতারা বলেন, বন্দর কোনো সাধারণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়; এটি দেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ও জাতীয় সম্পদ। এটি বিদেশি অপারেটরের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ জাতীয় স্বার্থ ও শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী। তাঁরা অবিলম্বে এই উদ্যোগ বাতিল করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় টার্মিনাল পরিচালনার দাবি জানান।
সমাবেশে আন্দোলনকারীরা বলেন, জনগণের মতামত উপেক্ষা করে কোনো ইজারা বা কনসেশন চুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। এনসিটি ও সিসিটি ইজারার উদ্যোগ বাতিলের দাবি জানিয়ে বক্তারা হুঁশিয়ারি দেন, দাবি মানা না হলে শ্রমিক, কর্মচারী ও সাধারণ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক সদস্য তপন দত্ত। বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারসহ অন্য শ্রমিক নেতারা।
এনসিটি ও সিসিটি বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকেই আন্দোলন করে আসছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা কমিটি, চট্টগ্রাম শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), টিইউসি, চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ, চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক দলসহ বিভিন্ন সংগঠন।
শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের মুখে গত বছরের ৯ অক্টোবর বন্দর এলাকায় মিছিল-সমাবেশের ওপর এক মাসের নিষেধাজ্ঞা দেয় নগর পুলিশ। পরে সেই নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাস বাড়ানো হয়।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে বন্দর শ্রমিক-কর্মচারীরা কর্মবিরতি ও ধর্মঘটসহ কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। পরে আন্দোলনের মুখে পুনরায় ১ ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত বন্দর এলাকায় মিছিল-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় পুলিশ।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বেশ কয়েকটি কারণে পরে আন্দোলন কিছুটা ধীরগতির হলেও সম্প্রতি বন্দর ইস্যুতে পুনরায় নানা কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠনগুলো।
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন আজ দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকেই আমরা আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে আসছি। সে সময় আমাদের বলা হয়েছিল, নির্বাচিত সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা পরে অপেক্ষা করলাম। নির্বাচিত সরকার আসার পর আমাদের দাবিগুলো উত্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্তে এখনো পরিবর্তন আসেনি।'
তোতন আরও বলেন, ‘এরই মধ্যে জানতে পারি, গত মাসে দুবাইয়ে ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে একটি মিটিং করেছেন চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনালগুলো বিদেশিদের হাতে ইজারা দেওয়ার বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়েছিল। ওই বৈঠকের পর সম্প্রতি দুই পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকটি চিঠি চালাচালি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে উনারা শুধু দুটি টার্মিনাল (এনসিটি ও সিসিটি) না, জিসিবিসহ চট্টগ্রাম বন্দরের সবকটি টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছেন।'
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আরও বলেন, ‘এসব টার্মিনাল দেশি বা বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়া হলে রাষ্ট্রের আর্থিক স্বার্থ, কর্মসংস্থান এবং শ্রমিকদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন তৎপরতার কারণে দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে পরে বন্দর রক্ষা পরিষদসহ বন্দরসংশ্লিষ্ট অন্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনরায় আমরা কর্মসূচি ঘোষণা করেছি। মঙ্গলবার কালো পতাকা মিছিল করেছি। বুধবার প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হবে। আমাদের দাবি—দেশের বন্দর দেশের হাতে রাখতে হবে।'
১০ জুন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেয় চট্টগ্রাম শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। স্মারকলিপিতে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি, সিসিটি, জিসিবিসহ সব টার্মিনাল বিদেশি অপারেটরের কাছে হস্তান্তরের উদ্যোগ বন্ধ করা, ডিপি ওয়ার্ল্ড বা অন্য কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চলমান আলোচনা বাতিল, দেশীয় সক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত আধুনিকায়নের মাধ্যমে বন্দর পরিচালনা জোরদার করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার, স্কপ প্রতিনিধিদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকের আয়োজন এবং বন্দর বিদেশি নিয়ন্ত্রণে দেওয়া হবে না—এমন সুস্পষ্ট সরকারি ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানানো হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে পাওনা টাকা নিয়ে দুই গ্রামের সংঘর্ষ তৃতীয় দিনে গড়িয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষে নতুন করে ৩০ জন আহত হয়েছেন। তিন দিনে আহতের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। টেঁটাবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন খাদিম মিয়া। ঘটনাস্থলে শতাধিক পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।১১ মিনিট আগে
বগুড়ার কানছগাড়ি এলাকায় মুরগির খামারের সামনে ঘেউ ঘেউ করায় একটি কুকুরকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে স্বপন মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কুকুরটির অস্ত্রোপচার হয়েছে। এ ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
যশোরের অভয়নগরে ব্রাজিলের খেলা চলাকালে বিদ্যুৎ না থাকায় একটি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় উপকেন্দ্রে কর্মরত এক লাইনম্যান আহত হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন, নগদ অর্থ এবং কল সেন্টারে ব্যবহৃত একটি স্মার্টফোন লুটের অভিযোগও করা হয়েছে।৪০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিতে পোকা ধরা দুধের প্যাকেটসহ নিম্নমানের পণ্য সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে। ১১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা দুধ নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ক্ষোভ বাড়লেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের প্রতিবেদনে ‘পোকা’ পাওয়ার অভিযোগের কোনো উল্লেখ নেই। এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।১ ঘণ্টা আগে