সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীদের বিক্ষোভ

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আজ বেলা ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদারহাট এলাকায় মহাসড়ক অবরোধ করে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মীরা। আজ শনিবার বেলা ১১টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদারহাট এলাকায় অবস্থান নিয়ে চাকরিচ্যুত কর্মীরা এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় মহাসড়কে দূরপাল্লার যানবাহন আটকা পড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা মহাসড়ক বন্ধ থাকার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেয়। এতে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যানবাহন চলাচল।

অবরোধকারীরা জানান, ইসলামী ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুতির কারণে চট্টগ্রামের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমানে সংকটে পড়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে আর ধৈর্য ধারণের সুযোগ নেই। চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের পুনর্বহাল, ওএসডি প্রত্যাহারসহ মোট ৬ দফা দাবি জানালেও কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেয়নি বলে তাঁদের দাবি। তাই নিজেদের অধিকার রক্ষায় ও পরিবার-পরিজন বাঁচাতে তাঁরা মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করতে বাধ্য হয়েছেন।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, ‘ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মহাসড়কের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের সামনে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ সুপারের নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ (সীতাকুণ্ড সার্কেল) আমি ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শান্ত করলে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে চলে যান। ধীরে ধীরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।’

বার আউলিয়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মোমিন জানান, বর্তমানে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডঅবরোধবিক্ষোভচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামইসলামী ব্যাংক
