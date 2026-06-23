Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তরুণী নিহত

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তরুণী নিহত
দুর্ঘটনাকবলিত বাস। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের লোহাগাড়া উপজেলায় যাত্রীবাহী দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সুরাইয়া জান্নাত (১৯) নামে এক তরুণী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৩ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে লোহাগাড়ার চুনতি বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও কয়েকজন যাত্রী আহত হন।

নিহত সুরাইয়া জান্নাত চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পুঁইছড়ি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোণাপাড়া এলাকার আরিফুর রহমানের মেয়ে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজারমুখী ইম্পেরিয়াল পরিবহনের একটি বাস ও চট্টগ্রামমুখী পূরবী পরিবহনের আরেকটি বাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই বাসের একাধিক যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুরাইয়া জান্নাতের মৃত্যু হয়। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সালাউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়। এতে একজন তরুণীর মৃত্যু হয়েছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন।’

তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর বাস দুটির চালক ও সহকারীরা পালিয়ে যান। দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি হাইওয়ে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারদুর্ঘটনাসড়ক দুর্ঘটনাচট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়াজেলার খবরলোহাগাড়া
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত