স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার বাসায় যুবক গুলিবিদ্ধ: অজ্ঞাত আসামির বিরুদ্ধে মামলা

রাজশাহী মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মীর তারেকের ভাড়া বাসায় ফয়সাল বাঁধন (৩০) নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। তবে মামলায় আসামি হিসেবে কারও নাম নেই। আসামি অজ্ঞাত বলে এজাহারে লিখেছে পুলিশ।
গত রোববার রাতে নগরের শাহমখদুম থানায় মামলাটি করেন থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মমতাজ উদ্দিন। শাহমখদুম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ঘটনাস্থল থেকে ম্যাগাজিন, গুলিসহ অবৈধ পিস্তল এবং ককটেল সাদৃশ্য বস্তু ও বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ মামলাটি করেছে। মামলার বর্ণনায় বাঁধন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাটিও উল্লেখ আছে। তবে আসামি হিসেবে কারও নাম নেই।
গত রোববার সকালে শাহমখদুম থানার ছায়ানীড় আবাসিক এলাকার পাঁচতলা একটি ভবনের পঞ্চমতলায় গুলিবিদ্ধ হন বাঁধন। বাসাটির মালিক রাজশাহী নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সহসভাপতি সাঈদ আল মারজুখের বাবা। পঞ্চমতলার যে বাসায় গুলির ঘটনা সেটি ভাড়া নিয়েছিলেন মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মীর তারেক। নির্মাণকাজ পুরোপুরি শেষ না হলেও একটি কক্ষ ব্যবহার উপযোগী ছিল। সেখানেই বসতেন তারেক।
স্থানীয়রা বলছেন, গুলির ঘটনার সময় মীর তারেকসহ আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার পর বাঁধনকে ফেলে রেখেই তারা স্থান ত্যাগ করেন। আহত বাঁধন নগরের সাহেববাজার এলাকার বাসিন্দা।
ঘটনার পর থেকে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মীর তারেকের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। রোববার থেকেই তার মোবাইল ফোন বন্ধ। মঙ্গলবার দুপুরেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া গেছে।
ফয়সাল বাঁধন কীভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত নয় পুলিশ। শাহমখদুম থানার ওসি কবির হোসেন বলেন, ‘বাঁধন তো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সে পর্যবেক্ষণে আছে। তাই তার সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। কথা বললে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’
মীর তারেকের ভাড়া নেওয়া বাসায় বাঁধন গুলিবিদ্ধ হওয়া এবং সেখান থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার হলেও তাকে আসামি না করার বিষয়ে ওসি বলেন, ‘আসামি অজ্ঞাত। এ ক্ষেত্রে তদন্তে যার নাম আসবে তাকেই আসামি করার সুযোগ আছে। তারেকের নাম এলে তিনিও ছাড় পাবেন না।’
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