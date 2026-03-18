আনোয়ারায় মা-মেয়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, স্বামী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় শিশুসন্তানসহ গৃহবধূ সুমি আক্তারের (১৯) লাশ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর স্বামী মোহাম্মদ মিজানুর রহমানকে (২৮) কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে আদালতের মাধ্যমে পুলিশ তাঁকে কারাগারে পাঠায়।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুনায়েদ চৌধুরী এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের গুয়াপঞ্চক আশ্রয়ণ প্রকল্পের নিজ বসতঘর থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় সুমি ও শিশুসন্তান ওয়াজিহা আক্তারের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ সময় মিজানুরকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়।
এ ঘটনায় সুমির ভাই নজরুল ইসলাম বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। এতে সুমির স্বামী মিজানুর রহমান ও শাশুড়ি রিজিয়া বেগমকে আসামি করা হয়। ঘটনার পর থেকে মিজানুরকে পুলিশ হেফাজতে নিলেও তাঁর মা রিজিয়া বেগম পলাতক রয়েছেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মো. নাসির উদ্দিন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
আজ বিকেলে মামলার বাদী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ময়নাতদন্তের পর বোনের মরদেহ আমাদের বাড়িতে এনে দাফন করা হয়। বোনের স্বামী-শাশুড়ি দুজনই পরিকল্পিতভাবে আমার বোনকে হত্যা করেছে। তাই, আমি তাদের আসামি করে মামলা করেছি।’
আনোয়ারা থানার ওসি জুনায়েদ চৌধুরী বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলে ওই নারী ও তাঁর শিশুসন্তানের মৃত্যুর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।
