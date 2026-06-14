সত্যি সাকিবের পল্টি: নেইমারের সাইন করা জার্সি পরে দেখেছেন ব্রাজিলের ম্যাচ

তিন দিন আগেই আজকের পত্রিকাকে বলা সাকিব আল হাসানের কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল, ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ দেখবেন।
আর্জেন্টিনার সমর্থক হলেও ব্রাজিলের জার্সি পরে ব্রাজিলের ম্যাচ দেখতে যাবেন সাকিব। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের জেরিকোর এক কফিশপে যা বলেছিলেন, তা-ই করে দেখালেন। নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচে যে সত্যি সত্যিই ‘পল্টি’ মারলেন।
ব্রাজিল-মরক্কো ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সাকিবের। মরক্কোর বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ব্রাজিল। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে নেইমারের স্বাক্ষর করা জার্সি কাঁধে রেখে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার ম্যাচ নিয়ে বলেন, ‘ভালোই লেগেছে। মনে মনে মরক্কোর সাপোর্টার ছিলাম।’
নেইমারের স্বাক্ষর করা জার্সি কোথায় পেলেন—উত্তরে সাকিব বলেন, ‘রবিন ভাই দিয়েছেন নেইমারের স্বাক্ষর করা জার্সি। তিনি দিয়েছেন বলেই পরেছি। তা না হলে পরা হতো না। তবে মরক্কো ভালো খেলেছে।’ নেইমারের বন্ধু নামে পরিচিত রবিন মিয়া নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিবের সঙ্গে ছবি তুলে পোস্টও করেছেন।
খেলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে সাকিব একরকম হেসে জানিয়ে দিলেন, তিনি ফুটবল বিশ্লেষক নন। আজকের পত্রিকাকে বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার বলেন, ‘আমি বিশেষজ্ঞ না। খেলা দেখতে এসেছি, ভালো লেগেছে।’
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