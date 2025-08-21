প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ: রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

রাঙামাটি প্রতিনিধি
রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ সময় জেলা শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের চলমান কাজের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে নথিপত্র সংগ্রহ এবং পরে সরেজমিন পরিদর্শন করে দুদকের দলটি।
দুদকের রাঙামাটি কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেন অংশ নেন। এ সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া, সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত বড়ুয়াসহ অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তারা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।
১৮ আগস্ট আজকের পত্রিকায় ‘কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্প: কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের কাজ’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রাঙামাটি পৌর শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের পাঁচটি প্যাকেজে ৩৩৪ কোটি টাকার প্রকল্পে কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
দুদক কর্মকর্তা জাহিদ কালাম বলেন, ‘আমাদের কাছে এই প্রকল্প নিয়ে কিছু অভিযোগ ছিল। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আমি নিজে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এসে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেছি।’
জাহিদ কালাম বলেন, ‘পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া কাগজপত্র গুছিয়ে রেখেছেন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। প্রকল্পের নথিপত্র সংগ্রহ করে আমরা প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। তদন্ত চলছে। অসংগতি পেলে আমরা মামলার পর্যায়ে যাব। সেভাবেই এগোচ্ছি।’
রাঙামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ সময় জেলা শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের চলমান কাজের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে নথিপত্র সংগ্রহ এবং পরে সরেজমিন পরিদর্শন করে দুদকের দলটি।
দুদকের রাঙামাটি কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এই অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে দুদকের সহকারী পরিচালক আহামদ ফরহাদ হোসেন, উপসহকারী পরিচালক সারোয়ার হোসেন অংশ নেন। এ সময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া, সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত বড়ুয়াসহ অধিদপ্তরের অন্য কর্মকর্তারা কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।
১৮ আগস্ট আজকের পত্রিকায় ‘কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্প: কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের কাজ’ শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, রাঙামাটি পৌর শহরে কাপ্তাই হ্রদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের পাঁচটি প্যাকেজে ৩৩৪ কোটি টাকার প্রকল্পে কার্যাদেশ না মেনে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।
দুদক কর্মকর্তা জাহিদ কালাম বলেন, ‘আমাদের কাছে এই প্রকল্প নিয়ে কিছু অভিযোগ ছিল। আজকের পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর আমরা বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। আমি নিজে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এসে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট নথিপত্র সংগ্রহ করেছি।’
জাহিদ কালাম বলেন, ‘পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রকৌশলী পরাগ বড়ুয়া কাগজপত্র গুছিয়ে রেখেছেন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। প্রকল্পের নথিপত্র সংগ্রহ করে আমরা প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। তদন্ত চলছে। অসংগতি পেলে আমরা মামলার পর্যায়ে যাব। সেভাবেই এগোচ্ছি।’
ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে বরগুনার আমতলী সরকারি কলেজের দুই ছাত্রসহ তিনজনকে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা মারধর করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।৩ মিনিট আগে
সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৩৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেটের ধোপাগুল এলাকা থেকে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়।১৫ মিনিট আগে
অপহৃত লামিম আহমেদ ফয়সাল (১১) পাবনা জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসার মক্তব বিভাগের ছাত্র। সে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার চর গড়গরিয়া গ্রামের ফারুক সরদারের ছেলে। আর আটক অপহরণকারী পাবনা সদর উপজেলার আতাইকুলার থানার ধর্মগ্রামের আতিকুর রহমানের ছেলে সবুজ হোসেন (১৯)।২৮ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১০ম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে আবু কাছির হাসান হীরা (৩০) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে