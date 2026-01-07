রাঙ্গুনিয়ায় বাসের ধাক্কায় দুই স্কুলছাত্র নিহত

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৪ নম্বর মরিয়মনগর ইউনিয়নের কাটাখালী ও চারাবটতল স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত স্কুলছাত্ররা হলো আবু সুফিয়ান আরমান (১৮) ও মো. আকিব (১৬)। আবু সুফিয়ান উপজেলার ১৪ নম্বর দক্ষিণ রাজানগর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আবিদ পাড়া এলাকার মো. কামাল ভান্ডারীর ছেলে। সে ধামাইরহাট হজরত শাহ সুফি ছালেহ আহমদ সুন্নিয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্র। অন্যদিকে আকিব ১৫ নম্বর লালানগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আলমশাহ পাড়া হাজি বাড়ি এলাকার ওসমান গণির ছেলে। সে রাজাভুবন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় আকিব বাইক চালাচ্ছিলেন আর পেছনে বসা ছিল আবু সুফিয়ান।
প্রত্যক্ষদর্শী মাসুদ রানা জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে কাপ্তাই সড়কের পশ্চিম দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলটি পূর্ব দিক থেকে আসা শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে ধাক্কা খায়। বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং বাস সড়কের ধারে আটকে থাকে। ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের এক আরোহী মারা যান। আরেকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে বাসযাত্রীদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরমান হোসেন বলেন, আবু সুফিয়ানের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে মেডিকেলে অপরজন মারা গেছে। দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িগুলো জব্দ করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৪ নম্বর মরিয়মনগর ইউনিয়নের কাটাখালী ও চারাবটতল স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত স্কুলছাত্ররা হলো আবু সুফিয়ান আরমান (১৮) ও মো. আকিব (১৬)। আবু সুফিয়ান উপজেলার ১৪ নম্বর দক্ষিণ রাজানগর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড আবিদ পাড়া এলাকার মো. কামাল ভান্ডারীর ছেলে। সে ধামাইরহাট হজরত শাহ সুফি ছালেহ আহমদ সুন্নিয়া মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্র। অন্যদিকে আকিব ১৫ নম্বর লালানগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড আলমশাহ পাড়া হাজি বাড়ি এলাকার ওসমান গণির ছেলে। সে রাজাভুবন উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র।
জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় আকিব বাইক চালাচ্ছিলেন আর পেছনে বসা ছিল আবু সুফিয়ান।
প্রত্যক্ষদর্শী মাসুদ রানা জানান, গতকাল রাত ৯টার দিকে কাপ্তাই সড়কের পশ্চিম দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলটি পূর্ব দিক থেকে আসা শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে ধাক্কা খায়। বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং বাস সড়কের ধারে আটকে থাকে। ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের এক আরোহী মারা যান। আরেকজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে বাসযাত্রীদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
রাঙ্গুনিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরমান হোসেন বলেন, আবু সুফিয়ানের লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে মেডিকেলে অপরজন মারা গেছে। দুর্ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িগুলো জব্দ করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রাজধানীর কদমতলী এলাকায় শাহাবুদ্দিন (৪০) নামে এক ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কদমতলী কুদার বাজার আদর্শ সড়ক এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।৮ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিএনপিতে ভেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে খোদ দলটির কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে দলীয় নেতারা একে অপরকে দায়ী করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও এ বিষয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে। এদিকে আওয়ামী লীগ কর্মীদের দলে ভেড়ানোকে আশঙ্কাজনক বলছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা।৮ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাঠে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ১ জানুয়ারি যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচন কমিশন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও সাবিনা ইয়াসমিনসহ...৮ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরপুরের তিনটি নির্বাচনী এলাকাতেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের চাপে পড়েছে বিএনপি। আর দীর্ঘদিন একক প্রার্থী নিয়ে মাঠে থাকলেও জোটের প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে চাপে পড়েছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন জোটও।৮ ঘণ্টা আগে