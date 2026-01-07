মৌসুমের সর্বনিম্ন ৬.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে নওগাঁ

প্রতিনিধি, বদলগাছী (নওগাঁ)
নওগাঁয় আজ বুধবার চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। তীব্র শীতে নওগাঁর জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। তীব্র ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন দিনমজুর, ভ্যান ও রিকশাচালক, পথশিশু ও ছিন্নমূল মানুষ।
ভোর হতেই ঘন কুয়াশায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে চারপাশ, দেখা মিলছে না সূর্যের। কনকনে ঠান্ডা আর উত্তরের হিমেল বাতাসে কাঁপছে শহর, গ্রামসহ পুরো জেলা। বদলগাছী কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, আজ সকাল ৯টায় বদলগাছীতে ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা এই মৌসুমের সর্বনিম্ন। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাসের কারণে আগামী কয়েক দিন শীত আরও বাড়তে পারে।
নওগাঁ যেন শীতের চাদরে ঢাকা এক নিস্তব্ধ জনপদ হয়ে গেছে। তীব্র ঠান্ডায় লোকজন ঘর থেকে প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা বের হচ্ছে না। ঘন কুয়াশার কারণে সকাল থেকেই সড়ক-মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। দূরপাল্লার যানবাহন চলছে ধীরগতিতে, বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। শীতের তীব্রতায় খেটে খাওয়া মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।
বদলগাছী সদর এলাকার কৃষক দুলাল হোসেন বলেন, ‘এ বছরের মতো এত শীত আমি কোনো বছর দেখিনি। বোরো আবাদের বীজতলা আর আলুর গাছ ঘন কুয়াশায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খুব চিন্তায় আছি, কবে যে আবহাওয়া ভালো হবে।’
ভ্যানচালক আব্দুল তালেব বলেন, ‘শীতে হাত-পা বরফ হয়ে যাচ্ছে। সকালে কোনো যাত্রীর দেখা নেই। পেটের দায়ে ভোরেই ভ্যান নিয়ে চার মাথা মোড়ে এসেছি, কিন্তু এখনো যাত্রী পাইনি। ঠান্ডার জন্য মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না।’
শহর থেকে গ্রাম সবখানে শীতের একচেটিয়া দাপট। সকালে মাঠে যেতে পারছেন না কৃষকেরা, কাজে বের হতে দেরি করছেন শ্রমজীবীরা। অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। শীত নিবারণের জন্য অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে কিংবা পুরোনো কম্বল গায়ে জড়িয়ে রাত পার করছেন। তবে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই শীত যেন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত শীতবস্ত্র বিতরণ করা না হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।
নওগাঁয় আজ বুধবার চলতি মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। তীব্র শীতে নওগাঁর জনজীবন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। তীব্র ঠান্ডায় সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন দিনমজুর, ভ্যান ও রিকশাচালক, পথশিশু ও ছিন্নমূল মানুষ।
ভোর হতেই ঘন কুয়াশায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে চারপাশ, দেখা মিলছে না সূর্যের। কনকনে ঠান্ডা আর উত্তরের হিমেল বাতাসে কাঁপছে শহর, গ্রামসহ পুরো জেলা। বদলগাছী কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, আজ সকাল ৯টায় বদলগাছীতে ৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা এই মৌসুমের সর্বনিম্ন। আগের দিন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিমেল বাতাসের কারণে আগামী কয়েক দিন শীত আরও বাড়তে পারে।
নওগাঁ যেন শীতের চাদরে ঢাকা এক নিস্তব্ধ জনপদ হয়ে গেছে। তীব্র ঠান্ডায় লোকজন ঘর থেকে প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা বের হচ্ছে না। ঘন কুয়াশার কারণে সকাল থেকেই সড়ক-মহাসড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। দূরপাল্লার যানবাহন চলছে ধীরগতিতে, বেড়েছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি। শীতের তীব্রতায় খেটে খাওয়া মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।
বদলগাছী সদর এলাকার কৃষক দুলাল হোসেন বলেন, ‘এ বছরের মতো এত শীত আমি কোনো বছর দেখিনি। বোরো আবাদের বীজতলা আর আলুর গাছ ঘন কুয়াশায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। খুব চিন্তায় আছি, কবে যে আবহাওয়া ভালো হবে।’
ভ্যানচালক আব্দুল তালেব বলেন, ‘শীতে হাত-পা বরফ হয়ে যাচ্ছে। সকালে কোনো যাত্রীর দেখা নেই। পেটের দায়ে ভোরেই ভ্যান নিয়ে চার মাথা মোড়ে এসেছি, কিন্তু এখনো যাত্রী পাইনি। ঠান্ডার জন্য মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছে না।’
শহর থেকে গ্রাম সবখানে শীতের একচেটিয়া দাপট। সকালে মাঠে যেতে পারছেন না কৃষকেরা, কাজে বের হতে দেরি করছেন শ্রমজীবীরা। অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে গেছে। শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে সর্দি-কাশি, জ্বরসহ শীতজনিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে। শীত নিবারণের জন্য অনেকেই আগুন জ্বালিয়ে কিংবা পুরোনো কম্বল গায়ে জড়িয়ে রাত পার করছেন। তবে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এই শীত যেন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত শীতবস্ত্র বিতরণ করা না হলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।
উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজ বুধবার (৭ জানুয়ারি) জেলার তাপমাত্রা ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। হিমালয় থেকে নেমে আসা পাহাড়ি হিম বাতাস শীতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সেতুর মুখে সড়কের মাটি সরে বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে এই সেতু পার হচ্ছে শত শত যানবাহন ও পথচারী।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের ৪ নম্বর মরিয়মনগর ইউনিয়নের কাটাখালী ও চারাবটতল স্টেশনের মাঝামাঝি এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কদমতলী এলাকায় শাহাবুদ্দিন (৪০) নামে এক ভাঙ্গারি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে কদমতলী কুদার বাজার আদর্শ সড়ক এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় স্বজনরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক রাত সাড়ে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।৯ ঘণ্টা আগে