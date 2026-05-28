চট্টগ্রাম বন্দরে তেলবাহী জাহাজে আগুন

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে একটি তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমটি মেঘনা ট্রেডার নামের জাহাজটিতে আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগে। আগুন লাগার পর চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তিনটি টাগ শিপ আগুন নেভানোর কাজ করছে। কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কন্ট্রোল রুম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে বলে জানা গেছে। জাহাজে হতাহতের কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।
