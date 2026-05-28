Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দরে তেলবাহী জাহাজে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরে তেলবাহী জাহাজে আগুন
কোস্ট গার্ডের নৌযান থেকে জাহাজে পানি ছিটানো হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে একটি তেলবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমটি মেঘনা ট্রেডার নামের জাহাজটিতে আজ বৃহস্পতিবার (২৮ মে) সকাল ৭টা ২৫ মিনিটের দিকে আগুন লাগে। আগুন লাগার পর চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর তিনটি টাগ শিপ আগুন নেভানোর কাজ করছে। কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের মিডিয়া কন্ট্রোল রুম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

জাহাজটির ইঞ্জিন রুমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে বলে জানা গেছে। জাহাজে হতাহতের কোনো তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

নৌযানআগুনচট্টগ্রাম বিভাগঅগ্নিকাণ্ডতেলবাহী জাহাজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত