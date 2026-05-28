ত্যাগের মহিমা আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বরিশালে উদ্যাপিত হচ্ছে ঈদুল আজহা। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বরিশাল নগরের হেমায়েত উদ্দীন ঈদগাহ ময়দানে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সদর আসনের সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সারওয়ার, বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদসহ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। নামাজে নারীদের অংশে বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন যোগ দেন।
নামাজের পর নগরের ৩০টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে পশুর কোরবানি শুরু হয়।
সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে রাস্তায় পশু জবাই নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ৬ ঘণ্টার মধ্যে নগরী থেকে বর্জ্য অপসারণের ঘোষণা দিয়েছেন বিসিসি প্রশাসক শিরীন।
অপর দিকে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন সকালে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার সরিকল স্কুল ঈদগাহ ময়দানে ঈদের নামাজ আদায় করেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘এবার এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে ঈদুল আজহা উদ্যাপন করছি, যখন বিশ্বের নানান জায়গায় সংকট চলছে। দেশের নবনির্বাচিত সরকার একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে আমাদের কাজে নিয়োগ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশবাসীর কাছে আমরা ঈদের দিন দোয়া কামনা করি।’
রাজশাহীতে পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্যাপন করা হচ্ছে। ঈদের প্রধান জামাতে অংশ নিয়ে ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু জাতীয় ঐক্য ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এটাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে পবিত্র ঈদুল আজহার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঈদের এই বৃহৎ জামাতে অংশ নেন জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার হাজারো মুসল্লি।