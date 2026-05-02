Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণ, ২০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে ভ্যানচালক নিহত

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আজ শনিবার দুপুরে ভাঙ্গারির দোকানে পুরাতন অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণ ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভাঙারির (স্ক্র্যাপের) দোকানে পুরোনো অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা মো. আরমান (৩০) নামের একজন ইঞ্জিনচালিত ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের তিনি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত হয়েছেন দোকানমালিকসহ দুজন।

আজ শনিবার (২ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের বড়কুমিরা মাজার গেট এলাকায় ইসমাইল আয়রন মার্ট নামের ভাঙারির দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আরমান কুমিল্লার বাচ্চু মিয়ার ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন দোকানমালিক কামাল উদ্দিন (৪৫) ও তাঁর ভাতিজা হেলাল উদ্দিন (১৫)। স্থানীয় লোকজন আহত দুজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েছেন।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আজ শনিবার দুপুরে পুরোনো অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত ভাঙারির দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ভাঙারির ওই দোকানে অবৈধভাবে মজুত করা অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার কাজ করছিলেন দোকানমালিক কামাল উদ্দিন। একপর্যায়ে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা ভ্যানচালক আরমান ঘটনাস্থল থেকে ছিটকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে থাকা কর্ণফুলী স্টিল মিল লিমিটেডের গেটের সামনে গিয়ে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বিস্ফোরণে ভাঙারি দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি অক্সিজেন সিলিন্ডারটি টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এতে গুরুতর আহত হন দোকানের মালিক কামাল উদ্দিন ও তাঁর ভাতিজা হেলাল।

খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. আহসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ভাঙারির ওই দোকানে মজুত করা অধিকাংশ স্ক্র্যাপ মালপত্রই অবৈধ।

অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে জানিয়ে আহসান বলেন, বিস্ফোরণে দোকানের এক পাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিলিন্ডারের ওপরের অংশ উড়ে গিয়ে প্রায় ২০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। এ ঘটনায় নিহত ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তির লাশ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

সীতাকুণ্ডনিহতচট্টগ্রাম বিভাগসিলিন্ডার বিস্ফোরণআহতজেলার খবরবিস্ফোরণ
‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: সব পদে বিএনপি-সমর্থক আইনজীবী প্যানেলের জয়

ইরানের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য পথ খুলে দিল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র কি মেনে নেবে

আজকের রাশিফল: বিকেলের সারপ্রাইজ কল মুড বদলে দেবে, অতি চালাকি বিপদ আনবে

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

কয়েক ধাপে ট্রাকের চাপায় কমপক্ষে ২০ জন আহত, গণপিটুনিতে চালক নিহত

সোনারগাঁয়ে নগদের অফিসে হামলা, টাকা ও মালপত্র লুট

সোনারগাঁয়ে নগদের অফিসে হামলা, টাকা ও মালপত্র লুট

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

সরকার ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়ার কথা ভাবছে: তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

চট্টগ্রামে ৬ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকেরা

চট্টগ্রামে ৬ ঘণ্টা পর সড়ক ছাড়লেন আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকেরা