অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণ, ২০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে ভ্যানচালক নিহত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ভাঙারির (স্ক্র্যাপের) দোকানে পুরোনো অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা মো. আরমান (৩০) নামের একজন ইঞ্জিনচালিত ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। বিস্ফোরণের তিনি ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন। গুরুতর আহত হয়েছেন দোকানমালিকসহ দুজন।
আজ শনিবার (২ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার কুমিরা ইউনিয়নের বড়কুমিরা মাজার গেট এলাকায় ইসমাইল আয়রন মার্ট নামের ভাঙারির দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আরমান কুমিল্লার বাচ্চু মিয়ার ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন দোকানমালিক কামাল উদ্দিন (৪৫) ও তাঁর ভাতিজা হেলাল উদ্দিন (১৫)। স্থানীয় লোকজন আহত দুজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়েছেন।
প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ভাঙারির ওই দোকানে অবৈধভাবে মজুত করা অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার কাজ করছিলেন দোকানমালিক কামাল উদ্দিন। একপর্যায়ে হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা ভ্যানচালক আরমান ঘটনাস্থল থেকে ছিটকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে থাকা কর্ণফুলী স্টিল মিল লিমিটেডের গেটের সামনে গিয়ে পড়েন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
বিস্ফোরণে ভাঙারি দোকানের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি অক্সিজেন সিলিন্ডারটি টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। এতে গুরুতর আহত হন দোকানের মালিক কামাল উদ্দিন ও তাঁর ভাতিজা হেলাল।
খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা মো. আহসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, ভাঙারির ওই দোকানে মজুত করা অধিকাংশ স্ক্র্যাপ মালপত্রই অবৈধ।
অক্সিজেন সিলিন্ডার কাটার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে জানিয়ে আহসান বলেন, বিস্ফোরণে দোকানের এক পাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিলিন্ডারের ওপরের অংশ উড়ে গিয়ে প্রায় ২০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়ে। এ ঘটনায় নিহত ভ্যানচালকের লাশ উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর আজকের পত্রিকাকে বলেন, বিস্ফোরণ ও হতাহতের ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহত ব্যক্তির লাশ তাঁর স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
