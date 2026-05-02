Ajker Patrika
ঢাকা

ধানমন্ডিতে নিজ বাড়ির পাশ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা ও ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজ বাড়ির পাশ থেকে অর্ণব ইসলাম (৩৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ১১ তলা ভবনের ছাদ থেকে নিচে পড়ে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ধানমন্ডি ১১ নম্বর রোডের ৩১ নম্বর বাড়ির পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

পরিবার ও পুলিশ সূত্র জানায়, অর্ণব ওই বাসার মালিকের ছেলে। তাঁর বাবা মৃত রফিকুল ইসলাম। তিনি পাসপোর্ট ও ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ছিলেন। মা হালিমা বেগম দ্বিতীয় বিয়ে করে আলাদা থাকেন। ছোট বোনের সঙ্গে ১১ তলা ভবনের তৃতীয় তলায় থাকতেন। অর্ণব তাঁর বাবার নামে যাত্রাবাড়ীতে একটি কলেজের দেখাশোনা করতেন বলে জানিয়েছে পরিবার।

১১ তলার ছাদের ওপর একতলার সমান উঁচু লিফটের মেশিন কক্ষ আছে। সেই মেশিন কক্ষের ছাদ থেকে তিনি নিচে পড়ে যান বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির খালা শাহানাজ বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছোট বোন পূর্ণকে নিয়ে অর্ণব বাড়িতে থাকত। বড় বোন অনিন্দিতা যুক্তরাজ্যে লেখাপড়া করে। দুজন গৃহপরিচারিকা তাদের দেখাশোনা করত। কিছুদিন ধরে সে কিছু ভীতির কথা বলেছিল, তাকে কেউ অনুসরণ করে, এটা নিয়ে তার ভয় লাগত। দুই দিন আগে সে এমন কথা বলেছিল। তারপর তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলি, সে চিকিৎসকের কাছে যায়, কিন্তু তার মধ্যেই এই মৃত্যুর খবর। তাকে কেউ ছাদ থেকে ফেলে দিল নাকি সে পড়ে গেল নিশ্চিত না। সঠিক তদন্ত হলে বের হয়ে আসবে কী ঘটেছিল। তার গলায় দাগ রয়েছে।’

শাহানাজ বেগম আরও বলেন, বাবা মারা যাওয়ার পর মাকে এই বাড়িতে নিয়ে আসতে চেয়েছিল অর্ণব, এটা নিয়ে চাচা ও ফুফুদের সঙ্গে ঝামেলা চলছিল। সম্পত্তি নিয়েও বিরোধ আছে বলে জানান তিনি।

ধানমন্ডি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রাজিব হোসেন জানান, তাঁর পরিবার জানিয়েছে অর্ণব মাঝেমধ্যে ওই বাড়ির ছাদে উঠতেন। আজ দুপুরের তিনি ছাদে ওঠেন। এর কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে নিচে পড়ে যান। খবর পেয়ে দুই ভবনের মাঝখান থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তবে তিনি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েছেন নাকি দুর্ঘটনা, সেটি কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ধানমন্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ছাদে লিফটের কক্ষের পাশেই একটি সিসিটিভি (ক্লোজ সার্কিট) ক্যামেরা আছে। ওই ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, অর্ণব একাই সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠেছেন। এরপর লিফটের মেশিন কক্ষের ওপর থেকে নিচে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অর্ণবের মায়ের বরাত দিয়ে ওসি সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে একাধিকবার মানসিক চিকিৎসকও দেখানো হয়েছে। এরপরও মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা তদন্ত করে দেখা হবে।

