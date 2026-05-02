Ajker Patrika
পাবনা

পাবনা প্রেসক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা প্রেসক্লাবের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আজ শনিবার বেলা ১১টায় পাবনা শহরের আব্দুল হামিদ সড়কে। ছবি: সংগৃহীত

ঐতিহ্যবাহী পাবনা প্রেসক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়েছে। আজ শনিবার (২ মে) বেলা ১১টায় পাবনা প্রেসক্লাবের সামনে প্রথমে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি, সম্মানিত জীবন সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।

এ সময় পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব, জেলা পরিষদ প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু, পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি প্রফেসর শিবজিত নাগ, প্রবীণ সাংবাদিক আব্দুল মতীন খান, ক্লাব সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি মাসুদ খন্দকারসহ সাংবাদিক সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। বাদ্য বাজিয়ে ব্যানার, ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে শোভাযাত্রাটি পাবনা শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এ ছাড়া বিকেল ৪টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে প্রীতি সম্মিলন। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন ভূমিমন্ত্রী মিজানুর রহমান মিনু। বিশেষ অতিথি থাকবেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমিন পুতুল। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

এর আগে গতকাল শুক্রবার কেক কাটার মধ্য দিয়ে পাবনা প্রেসক্লাবের ৬৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে তিন দিনের বর্ণাঢ্য আয়োজন শুরু হয়। সমাপনী দিন রোববার (৩ মে) সন্ধ্যায় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে সদস্যদের পরিবারের মিলনমেলা, র‍্যাফল ড্র ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

১৯৬১ সালের ১ মে পাবনা প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাত্রার শুরু থেকে পাবনা প্রেসক্লাব শতভাগ পেশাদারত্ব এবং মর্যাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সব মহলে আস্থা অর্জন করেছে। এই দীর্ঘ সময়ে পাবনা প্রেসক্লাবে ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা সদস্য হিসেবে যুক্ত হন।

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

ইরানের সঙ্গে স্থল বাণিজ্য পথ খুলে দিল পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র কি মেনে নেবে

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

আওয়ামী লীগের সাবেক ছয়বারের এমপি মোসলেম উদ্দিন মারা গেছেন

‘ছোট ভাইকে না মেরে ভাত খাবে না বড় ভাই’

৫০ টাকার লোভ দেখিয়ে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, বৃদ্ধ গ্রেপ্তার

‘প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমাকে ঢাকায় রেখো না, ঢাকার বাইরে নিয়ে যাও’

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হঠাৎ রমনা থানা পরিদর্শন, ১০ মিনিটে যা যা করলেন

‘একটা শুট করাম, একটা শুটেই পড়ে যাবে’: বিএনপি নেতার হুমকির ভিডিও ভাইরাল

নরসিংদীতে ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন, আটক ২

পানি নিষ্কাশনের নালায় বাঁধের কারণে বোরোখেতে জলাবদ্ধতা, মহাসড়ক অবরোধ কৃষকদের

নারায়ণগঞ্জে পুকুরে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

গুরুদাসপুরে হাসপাতালে ঢুকে রোগীকে মারধর

