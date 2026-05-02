মানিকগঞ্জে সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন

মানিকগঞ্জ পৌরসভার বেলায়েত হোসেন সড়ক সংস্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী।
শনিবার (২ মে) বেলা ১১টার দিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেলায়েত হোসেন সড়কে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
‘এই দুর্ভোগ আর কত দিন চলবে’ ও ‘এই দুর্ভোগ থেকে আমরা মুক্তি চাই’ এমন স্লোগানে কর্মসূচিতে অংশ নেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন হাবিবুর হোসেন খান তারিফ, সামিউল হক সুজন, আশফাক হোসেন খান জয়সহ আরও অনেকে।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়কটির প্রায় ৫০০ মিটার অংশ বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। সামান্য বৃষ্টিতে সড়কজুড়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ফলে চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে, বিশেষ করে স্কুলগামী শিক্ষার্থী, বয়স্ক ব্যক্তি ও রোগীদের।
এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত সড়কটি সংস্কার করে ড্রেনেজ ব্যবস্থার আওতায় আনা হোক, যাতে স্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন হয় এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়।
মানববন্ধন থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন বক্তারা।
