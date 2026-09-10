Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে আলোকসজ্জার তারে জড়িয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীর মৃত্যু

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে আলোকসজ্জার তারে জড়িয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীর মৃত্যু
ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে নুর আয়েশা (৬০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের পূর্ব শাহনগর গ্রামের রিজোয়ান উদ্দিন সাহেবের বাড়িতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুর আয়েশা ওই এলাকার মোহাম্মদ শফির স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবেশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার জন্য টাঙানো বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জার তারে জড়িয়ে বিদ্যুতায়িত হন নুর আয়েশা। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ফটিকছড়িবিদ্যুতায়িতমৃত্যুবিয়েচট্টগ্রাম বিভাগ
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