স্থায়ী ক্যাম্পাসের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করে ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

ফেনী প্রতিনিধি
স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ একাধিক দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বেসরকারি ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ একাধিক দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন বেসরকারি ফেনী ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাঁরা আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মহিপাল উড়াল সড়কের উত্তর দিকে অবস্থান নেন। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ জটের সৃষ্টি হয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, স্থায়ী ক্যাম্পাসের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসসেবা চালু, ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলনকারীরা শহরের হাজারী রোড হয়ে একটি পদযাত্রা নিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করেন। এ সময় তাঁরা ‘মেরুদণ্ডহীন প্রশাসন মানি না, মানব না’; ‘ছাত্র আন্দোলন দুর্বার হোক, ভাড়া ক্যাম্পাস শেষ হোক’; ‘স্থায়ী ক্যাম্পাস মানতে হবে, প্রতারণা ভাঙতে হবে’, ‘শিক্ষা-ব্যবসা একসঙ্গে, চলে না’—এমন নানা স্লোগান দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহিমা আক্তার বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে এলেও শুধু আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। এবার বাধ্য হয়ে মহাসড়কে এসেছি। স্থায়ী ক্যাম্পাস না হলে ইউজিসি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘রেড লিস্টে’ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। তখন আমাদের হাজারো শিক্ষার্থীর জীবন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।’

আরাফাত নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছি। আজ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেছি। শিগগিরই দাবিগুলো বাস্তবায়ন না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সরব উপস্থিতি ছিল। তবে হাজারী রোডে পুলিশের বাধা ডিঙিয়ে মহাসড়কে উঠে আসেন আন্দোলনকারীরা এ সময় ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ফাতিমা সুলতানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুলতানা নাসরিন কান্তাসহ সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের হস্তক্ষেপে বেলা ১টার দিকে আন্দোলনকারীরা মহাসড়ক থেকে সরে যান।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুল জানান, ‌শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন। পরে ঘটনাস্থলে এসে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে কথা বলে তাঁদের মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে আলোচনায় বসার কথা রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে গত বছরের ১৩ আগস্ট ১৫ দফা দাবি পেশ করেন। কর্তৃপক্ষ দাবিগুলো মানার আশ্বাস দিলেও পরে বাস্তবায়ন না হওয়ায় তাঁরা ২১ অক্টোবর ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে ক্যাম্পাসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। একই দাবিতে চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি আবারও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। সর্বশেষ ১৮ আগস্ট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শাটডাউন কর্মসূচি নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে গতকাল বুধবার রাতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম জামালউদ্দীন আহমদ পদত্যাগ করেন।

