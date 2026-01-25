Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে কিশোরের মৃত্যু, দুজন হাসপাতালে

 নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে কিশোরের মৃত্যু, দুজন হাসপাতালে
সাইদুল ইসলাম চিশতী। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে বিএনপির সমাবেশের মিছিলের ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে সাইদুল ইসলাম চিশতী (১৪) নামের এক কিশোর মারা গেছে। এ ছাড়া সমাবেশে ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে বিএনপির সমাবেশ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

সাইদুল ইসলাম চিশতী নগরের এনায়েত বাজার এলাকার নজরুল ইসলাম বাবুর ছেলে। সে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার বাবা বাবু যুবদলের সাবেক কর্মী এবং নগর কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন। বর্তমানে তিনি কৃষক দলের কেন্দ্রীয় ক্রীড়া কমিটির সদস্য।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, র‍্যাডিসন ব্লু হোটেল থেকে মিছিল পলোগ্রাউন্ডের দিকে যাওয়ার সময় হল ২৪ কনভেনশন সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে চিশতী ভিডিও ধারণ করছিল। এ সময় হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যায় সে। পরে কয়েকজন তাকে নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাইদুল ইসলাম চিশতীর বন্ধু বিজয় বলে, ‘হঠাৎ চিশতী মাথা ঘুরে পড়ে গেলে আমরা দ্রুত তাকে ন্যাশনাল হাসপাতালে নিয়ে যাই।’ সেখানে চিকিৎসকেরা জানান, সে আর বেঁচে নেই।

এদিকে সমাবেশস্থলে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে একজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তিনি চান্দগাঁও থানার উত্তর মোহরা এলাকার আব্দুল করিমের ছেলে রাকিব (২৫)। অপরজনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হলেও তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) নুরুল আলম আশেক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বেলা ১টার দিকে পলোগ্রাউন্ড মাঠে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিষয়:

বিএনপিমৃত্যুসমাবেশচট্টগ্রাম বিভাগচমেকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঠাকুরগাঁওয়ে ভূমিকম্প

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অর্থ বিভাগের দায়িত্ব ফিরে পেলেন বিসিবির সেই আলোচিত পরিচালক

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

আজকের রাশিফল: গোয়েন্দাগিরি বন্ধ না করলে ব্রেকআপ অনিবার্য, ঝুঁকি নেবেন না

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

বরগুনায় কার্যালয়ে ঢুকে ডিসির ওপর হামলার চেষ্টা, যুবক আটক

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

উত্তরবঙ্গে চীন মৈত্রী হাসপাতালসহ একনেকে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ২৫ প্রকল্প অনুমোদন

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে শ্রমিক দল নেতার অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১০০ কর্মী নেবে আরএফএল, বেতন ৪০ হাজার টাকা

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

‘১৫ মিনিটের মধ্যে রাজি হও, নয়তো মৃত্যু’, মাদুরোকে আটকের পর দেলসিকে বলেছিল যুক্তরাষ্ট্র

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে কিশোরের মৃত্যু, দুজন হাসপাতালে

চট্টগ্রামে বিএনপির মিছিলে কিশোরের মৃত্যু, দুজন হাসপাতালে

হাসপাতালে ভর্তি শহীদ রিটনের শিশুসন্তান, টাকার অভাবে চিকিৎসা নিয়ে শঙ্কা

হাসপাতালে ভর্তি শহীদ রিটনের শিশুসন্তান, টাকার অভাবে চিকিৎসা নিয়ে শঙ্কা

‘ওনেরা ক্যান আছন’—তারেক রহমানের অভিবাদনে নেতা-কর্মীদের—‘আরা গম আছি’

‘ওনেরা ক্যান আছন’—তারেক রহমানের অভিবাদনে নেতা-কর্মীদের—‘আরা গম আছি’

ঢাকা মহানগরীর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’

ঢাকা মহানগরীর নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের ‘ভিজিল্যান্স ও অবজারভেশন টিম’