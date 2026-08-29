লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কাল

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনালের নির্মাণকাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা হচ্ছে আগামীকাল রোববার (৩০ আগস্ট)। চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় লালদিয়া প্রজেক্ট সাইটে সকাল ১১টায় টার্মিনালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।
আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কাজী আরিফ বিল্লাহ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন নৌপরিবহন, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
ডেনমার্কের সহযোগিতায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব (পিপিপি) মডেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে বিনিয়োগ হবে ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। প্রকল্পের আওতায় কনটেইনার ইয়ার্ড, জেটি, গেট ও আধুনিক কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।
প্রস্তাবিত টার্মিনালের বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা হবে প্রায় ৮ লাখ টিইইউএস। জেটির দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬১৫ মিটার। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও এসটিএস (শোর টু শিপ) ক্রেনসহ আধুনিক কার্গো হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলছে, লালদিয়া টার্মিনাল চালু হলে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বাড়ার পাশাপাশি দেশের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম আরও দ্রুত ও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লজিস্টিকস খাতের সক্ষমতাও বাড়বে।
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