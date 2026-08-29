যাত্রাবাড়ী থানা থেকে পালানো সেই নারী আসামি কেরানীগঞ্জে গ্রেপ্তার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাহাজত থেকে পালানো নারী আসামি মিতু আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২টার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
যাত্রাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) এ বি সিদ্দিক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, মিতু আক্তার যাত্রাবাড়ী থানায় করা একটি হত্যা মামলার আসামি। রাসেল হত্যা মামলায় তিনি তিন দিনের রিমান্ডে ছিলেন। বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) ছিল তার রিমান্ডের শেষ দিন। ওই দিন সকালে আদালতে পাঠানোর আগে কৌশলে তিনি থানাহাজত থেকে পালিয়ে যান।
পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আসামি পালিয়ে যাওয়ার পর মিতুকে গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়। টানা প্রায় ৪০ ঘণ্টা অভিযান চালানোর পর শুক্রবার রাতে কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এর আগে ওয়ারী বিভাগের ডেমরা জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) মীর মুহসীন মাসুদ রানা জানিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার সকালে তিন দিনের রিমান্ডে থাকা মিতু আক্তার কৌশলে যাত্রাবাড়ী থানাহাজত থেকে পালিয়ে যান। রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছিল। এর মধ্যেই সকাল ১০টার দিকে তিনি পালিয়ে যান।
এদিকে থানা হেফাজত থেকে আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে পুলিশের চার সদস্যকে প্রাথমিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন উপপরিদর্শক (এসআই) ও একজন কনস্টেবল রয়েছেন। ঘটনাটি তদন্তে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে।
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