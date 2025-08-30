নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ

নোয়াখালী প্রতিনিধি
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১১টার দিকে মাইজদী গণপূর্ত কার্যালয়সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে চৌমুহনী-সোনাপুর সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
সড়কে অবস্থান নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা প্রথমে টায়ারে আগুন দেন। পরে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগানে বিক্ষোভ করতে থাকেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি তাজুল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ওসমান গনি রুবেল, সাধারণ সম্পাদক মহিন উদ্দিন, শ্রমিক অধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সারোয়ার আলমসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। এতে ভিপি নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ আমাদের অনেক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও আমরা শুনেছি। ’২৪-এর অভ্যুত্থানের পর এমন একটা বর্বরোচিত হামলা সত্যিই নিন্দনীয়। স্বাধীন দেশে আবারও রক্ত দিতে হলো আমাদের। জাতীয় পার্টির মতো একটি স্বৈরাচারীর সহযোগী দলকে প্রশাসন থেকে এমন সমর্থনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন নেতারা।
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে নোয়াখালীতে টায়ারে আগুন দিয়ে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১১টার দিকে মাইজদী গণপূর্ত কার্যালয়সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ের সামনে চৌমুহনী-সোনাপুর সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।
সড়কে অবস্থান নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীরা প্রথমে টায়ারে আগুন দেন। পরে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগানে বিক্ষোভ করতে থাকেন। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন গণঅধিকার পরিষদের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম, সাবেক সভাপতি তাজুল ইসলাম, যুব অধিকার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ওসমান গনি রুবেল, সাধারণ সম্পাদক মহিন উদ্দিন, শ্রমিক অধিকার পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সারোয়ার আলমসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ দলের নেতা-কর্মীদের ওপর পরিকল্পিতভাবে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। এতে ভিপি নুর ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ আমাদের অনেক নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলেও আমরা শুনেছি। ’২৪-এর অভ্যুত্থানের পর এমন একটা বর্বরোচিত হামলা সত্যিই নিন্দনীয়। স্বাধীন দেশে আবারও রক্ত দিতে হলো আমাদের। জাতীয় পার্টির মতো একটি স্বৈরাচারীর সহযোগী দলকে প্রশাসন থেকে এমন সমর্থনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন নেতারা।
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার মহড়া চলাকালে বরযাত্রীবাহী শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০–১২ জন। তারা স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা ব্রিজের কাছে।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ করেছে নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে নেতাকর্মীরা টায়ার জ্২ ঘণ্টা আগে
ডাকসুর সাবেক সহ-সভাপতি (ভিপি) এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর যৌথবাহিনীর অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক...২ ঘণ্টা আগে
সমাবেশে শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা মেহেদী হাসান মারুফ বলেন, “নুরুল হক নুর কোনো দল বা মতের নয়, তিনি ফ্যাসিবাদমুক্ত আন্দোলনের মহানায়ক। তার উপর চোখ দিলে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে। সেনাবাহিনী ও পুলিশকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নারকীয়ভাবে ব্যবহার করছে। আজকের ন্যাক্কারজনক হামলার বিচার অবশ্যই করতে হবে...২ ঘণ্টা আগে