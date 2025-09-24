Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চাকসু নির্বাচন: ২০ জনের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার, বাতিল ৪

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৩৯
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে প্রত্যাহার করেছেন ২০ জন। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ১১ ও হল সংসদে ৯ জন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। এ ছাড়া তথ্যগত ভুলসহ বিভিন্ন কারণে ৪ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।

বুধবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন চাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী।

মনোনয়ন প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) ; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) ; খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক; আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক সম্পাদক; গবেষণা ও উদ্ভাবনবিষয়ক সম্পাদক; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক; সহসাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে একজন করে মোট সাতজন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক পদে দুজন, যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক পদে দুজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

এ ছাড়া হল সংসদে আলাওল হল থেকে ভিপি; শিল্পী রশিদ চৌধুরী হোস্টেল থেকে এজিএস; অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলের নির্বাহী সদস্য; বিজয়-২৪ হলের স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক; দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হলের সমাজ, পরিবেশ ও মানবাধিকার সম্পাদক; শহীদ ফরহাদ হোসেন হলের ভিপি প্রার্থী এবং সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক; শাহজালাল হলে এজিএস এবং বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদগুলোয় একজন করে মোট ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।

অন্যদিকে তথ্যগত ভুলসহ অন্যান্য কিছু ভুলের কারণে ৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এর আগে কেন্দ্রীয় সংসদে লড়াই করতে ৪২৯ জন ও হল সংসদ থেকে ৫০২ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। সেই হিসাবে এখন কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে নির্বাচন করতে প্রার্থী হচ্ছেন ৪১৪ ও হল সংসদে ৪৯৩ জন।

এ বিষয়ে অধ্যাপক ড. এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, ‘ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে আমাদের কাছে ২০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। এ ছাড়া তথ্যগত ভুল থাকায় চার প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।’

এ কে এম আরিফুল হক সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘নির্বাচনে অংশ নিতে প্রার্থীরা যে ডোপ টেস্টের নমুনা দিয়েছেন, তার ফল এখনো আমাদের কাছে আসেনি। দ্রুতই আমরা সেগুলো হাতে পাব। যদি কারও পজিটিভ আসে, তাহলে চূড়ান্ত তালিকা থেকে তাঁদের প্রার্থিতা বাতিল করা হবে।’

উল্লেখ্য, চাকসু নির্বাচনে ভোটার মোট ২৭ হাজার ৬৩৪ জন। তাঁদের মধ্যে পুরুষ ১৬ হাজার ৮৪ জন ও নারী ১১ হাজার ৩২৯ জন। আগে ১২ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রচারের সময় কম পাওয়ায় প্রার্থীদের অনুরোধে ৩ দিন পিছিয়ে ১৫ অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনজেলার খবরচাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
