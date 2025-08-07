চাঁদপুরে পিকআপ–মোটরসাইকেল সংঘর্ষে ২ শিক্ষার্থীর মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুর সদর উপজেলার চান্দ্রায় পিকআপ ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার চান্দ্রা ইউনিয়নের চৌরাস্তার উত্তর পাশে দেওয়ান বাড়ির সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শিক্ষার্থীরা হলো অমি ঢালী (১৯) ও কিশোর চন্দ্র দাস (১৭)। অমি পুরান বাজার ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও বালিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম ঢালীর ছেলে। আর কিশোর চন্দ্র দাস একই এলাকার বাসিন্দা কার্তিক চন্দ্র দাসের ছেলে। সে চলতি বছর বালিয়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মোটরসাইকেল নিয়ে দুই শিক্ষার্থী এলাকা থেকে চৌরাস্তা হয়ে চাঁদপুর শহরে যাচ্ছিল। আর পিকআপটি বিপরীত দিক থেকে হাইমচরে যাওয়ার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই দুই শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তাঁরা আরও জানান, দুর্ঘটনাকবলিত এলাকাটি বাঁক থাকায় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ স্থান। প্রায়ই এই স্থানে বিভিন্ন যানবাহন দুর্ঘটনার শিকার হয়।
এ বিষয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাহার মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত দুই শিক্ষার্থীর সুরতহাল করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
