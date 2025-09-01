চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক ‍খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী এলাকায় ছুরিকাঘাতে আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টু (৩৪) হত্যা মামলায় মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আধিপত্য বিস্তারের জেরে এ খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে র্যাব জানিয়েছে।
আজ সোমবার বিকেলে বায়েজিদ বোস্তামী থানা এলাকার হিলভিউ আবাসিক ও আলীনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. দেলোয়ার হোসেন দেলু (৩৬), হাসান ওরফে কিরিচ হাসান (৩০), মোহাম্মদ শাহিন (২৮) ও মো. মোবারক হোসেন বাপ্পি (৩৬)।
র্যাব-৭-এর গণমাধ্যম কর্মকর্তা মোজাফফর হোসেন বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আবদুল্লাহ আল মনির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রথমে হিলভিউ থেকে স্থানীয় সন্ত্রাসী ও মামলার প্রধান আসামি দেলোয়ার হোসেন দেলুসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আলীনগর এলাকা থেকে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আসামিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের বরাতে মোজাফফর হোসেন আরও জানান, দেলোয়ার হোসেন দেলুর সঙ্গে মনিরের এলাকায় কাজ করা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। সে বিরোধের জেরে পূর্বপরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়।
এর আগে গত শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে নগরের হিলভিউ আবাসিক এলাকায় আবদুল্লাহ আল মনির ওরফে পিন্টুকে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, মনির মারা গেছেন।
এ ঘটনায় মনিরের স্ত্রী বায়েজিদ বোস্তামী থানায় আটজনের নামোল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা চার থেকে পাঁচজনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন।
আবদুল্লাহ আল মনিরের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। তিনি নগরের পাঁচলাইশ হামজারবাগে একটি দোকানে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন এবং হিলভিউ বার্মা কলোনিতে শ্বশুরবাড়িতে পরিবার নিয়ে থাকতেন।
