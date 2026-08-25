বাংলাদেশে ঢুকে কৃষকদের মারধর, গ্রামবাসীর ধাওয়ায় অস্ত্র-ওয়াকিটকি ফেলে পালাল বিএসএফ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কৃষকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) বিরুদ্ধে। এ সময় স্থানীয়দের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি ফেলে পালিয়ে যায় বিএসএফের সদস্যরা।
আজ মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের বনচৌকি আমঝোল সীমান্তের ৯০৭ নম্বর মেইন পিলার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সীমান্তবাসী ও বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আমঝোল সীমান্ত এলাকায় কয়েকজন কৃষক খেতে কাজ করছিলেন। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে কৃষকদের মারধর করেন। খবর পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিএসএফ সদস্যদের ধাওয়া দিলে তারা দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি ফেলে পালিয়ে যায়।
পরে বনচৌকি ক্যাম্পের বিজিবি সদস্যরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিএসএফের ফেলে যাওয়া দুটি শর্টগান ও একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।
আমঝোল সীমান্তের কৃষক লিটন মিয়া বলেন, ‘আমার বাবা, ভাই মাঠে কাজ করছিলেন। আমার মা তাঁদের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। আমিও একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলাম। এ সময় ছাগল নিয়ে ফিরছিলেন একজন কৃষক। তাঁকে ধাওয়া দিয়েছে ৪ জন বিএসএফ। তখন আমি বিএসএফকে বলেছি, “দাদা এরা তো বাংলাদেশে আছে, ধাওয়া দিচ্ছেন কেন? আপনারা তো বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।” এ কথা বলামাত্র লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে, আমি তখন তাদের একজনের হাত ধরে ফেলি। এরপর গ্রামবাসী এলে বিএসএফেরা পালিয়ে যায়।’
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম। তিনি বলেন, ‘এ বিষয় নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে কথা হচ্ছে। অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হয়েছে। বৈঠক হলে পরে বিস্তারিত জানানো হবে।’
প্রাথমিক শিক্ষায় কাগুজে প্রতিবেদনের বদলে শিক্ষার্থীর বাস্তব শিখনফল, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতি ও বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা যাচাইয়ে ফলাফলভিত্তিক মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।৩ মিনিট আগে
র্যাগিংয়ের অভিযোগে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) ২৪ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে শৃঙ্খলা বোর্ড। এর মধ্যে মার্কেটিং বিভাগের ১৪ জন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১০ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডের সদস্যসচিব ও প্রক্টর মেহেদী হাসান সোহাগ আজ মঙ্গলবার এ তথ্য স্বীকার...১৩ মিনিট আগে
শরীয়তপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় তিন সাংবাদিককে মারধর ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে। হামলার নিন্দা জানিয়েছে শরীয়তপুর প্রেসক্লাব।২৩ মিনিট আগে
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার সাবেক এক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের গুদামে অবৈধভাবে সার মজুত রাখায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি মজুত করা সারগুলো জব্দ করা হয়েছে।৩০ মিনিট আগে