চট্টগ্রামে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে জাহাজডুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে লাইটারেজ জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা উপকূল ও কর্ণফুলী নদীর মোহনায় (নেভাল একাডেমির সামনে) ‘এমভি জায়া’ নামের ওই লাইটারেজ জাহাজটি ডুবে গেছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বন্দরের বহির্নোঙরে সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল (বল ক্লে) নিয়ে জাহাজটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হচ্ছিল। গতকাল রাত ৮টার দিকে জাহাজটি ডুবে গেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।
জাহাজটি ডুবে থাকার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল দিয়ে জাহাজ আসা-যাওয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।
লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব এম এ রনি সাংবাদিকদের জানান, জাহাজটি পতেঙ্গা উপকূলের দিকে নেভাল একাডেমির কাছাকাছি আসার পর চরে আটকে এর তলা ফেটে যায়। এতে জাহাজের নিচ দিয়ে তিনটি হ্যাচেই পানি প্রবেশ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে ডুবে যায়।
জানা গেছে, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে ১২০০ টন সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া লাইটারেজ জাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। ওই অবস্থায় পরে জাহাজটি রাখা হয়। জাহাজটিকে উপকূলে নিয়ে আসার পথে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি জায়গায় ডুবে যাওয়া শুরু করে। তবে জাহাজে থাকা সব নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।
চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে লাইটারেজ জাহাজডুবির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা উপকূল ও কর্ণফুলী নদীর মোহনায় (নেভাল একাডেমির সামনে) ‘এমভি জায়া’ নামের ওই লাইটারেজ জাহাজটি ডুবে গেছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব মো. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, বন্দরের বহির্নোঙরে সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল (বল ক্লে) নিয়ে জাহাজটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা হচ্ছিল। গতকাল রাত ৮টার দিকে জাহাজটি ডুবে গেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।
জাহাজটি ডুবে থাকার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল দিয়ে জাহাজ আসা-যাওয়ার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।
লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়নের সচিব এম এ রনি সাংবাদিকদের জানান, জাহাজটি পতেঙ্গা উপকূলের দিকে নেভাল একাডেমির কাছাকাছি আসার পর চরে আটকে এর তলা ফেটে যায়। এতে জাহাজের নিচ দিয়ে তিনটি হ্যাচেই পানি প্রবেশ করতে শুরু করে। একপর্যায়ে ডুবে যায়।
জানা গেছে, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে ১২০০ টন সিরামিকের কাঁচামাল নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাওয়া লাইটারেজ জাহাজটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। ওই অবস্থায় পরে জাহাজটি রাখা হয়। জাহাজটিকে উপকূলে নিয়ে আসার পথে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি জায়গায় ডুবে যাওয়া শুরু করে। তবে জাহাজে থাকা সব নাবিক নিরাপদে রয়েছেন।
হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আমদানি কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফ্লাইট বন্ধ রয়েছেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন প্রবাসী যাত্রী ও তাঁদের স্বজনরা।১২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে জয়ীদের ‘জবাবদিহি নিশ্চিত ও সহযোগিতা’ করতে সন্ধ্যা আড্ডার আয়োজন করেছেন বিজিতেরা। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাবাশ বাংলা মাঠে এই কর্মসূচির আয়োজন করেন তাঁরা। আয়োজনে ছাত্রদল, বাম,১৮ মিনিট আগে
গাছায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত কিশোর মারা গেছে। এ ঘটনায় আজ শনিবার স্থানীয়রা লাশ নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এর আগে সকালে ৮টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।২০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিলের এক দিন পর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও সাবেক অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খানসহ ৬৮ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৭০ থেকে ৮০ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছে পুলিশ।২৩ মিনিট আগে