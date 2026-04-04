ডিজেল ও গ্যাস সিলিন্ডার মিয়ানমারে পাচারকালে রোহিঙ্গাসহ আটক ১২

চট্টগ্রামে ট্রলারে করে বিপুল পরিমাণ ডিজেল ও গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার মিয়ানমারে পাচারের চেষ্টাকালে ৮ রোহিঙ্গাসহ ১২ জনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।
শনিবার (৪ এপ্রিল) সকাল ৬টার দিকে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থানাধীন বহির্নোঙর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করে কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের একটি টিম।
দুপুরে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন সাংবাদিকদের জানান, কোস্ট গার্ডের অভিযানে সন্দেহজনক একটি বোটে তল্লাশি করে প্রায় ৬ লাখ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের ৬ হাজার লিটার ডিজেল, ৬টি গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার, নগদ ১৫ হাজার ৮৯৬ টাকা ও পাচারকাজে ব্যবহৃত বোটসহ ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে এসব জ্বালানি মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা হচ্ছিল বলে জানান তিনি।
কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে আটজন রোহিঙ্গা নাগরিক। এই বোট ব্যবহার করে মানব পাচারকারীরা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে মালয়েশিয়া পাচারের পরিকল্পনা করেছিল বলে জানা গেছে। কোস্ট গার্ডের গোয়েন্দা তৎপরতা ও আভিযানিক দলের সফল অভিযানে এই অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে যোগ করেন সাব্বির আলম সুজন।
