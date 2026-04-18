চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে প্রকৌশলীর বাসভবন থেকে চুরি প্রাইভেট কার উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন থেকে চুরি যাওয়া প্রাইভেট কারসহ গ্রেপ্তার আসামি। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন থেকে চুরি যাওয়া প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মো. ইব্রাহিম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) মুখপাত্র সহকারী কমিশনার মো. আমিনুর রশীদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ শনিবার এসব তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) এই অভিযান চালায়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল শুক্রবার নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার চন্দ্রনগর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের পার্কিং থেকে প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়েছে। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার নেয়ামতপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইব্রাহিম চট্টগ্রাম নগরীর ডবলমুরিং থানার সিডিএ এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ভোরে পাঁচলাইশে গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনের পার্কিং থেকে টয়েটো প্রিমিও ব্র্যান্ডের প্রাইভেট কারটি চুরির ঘটনা ঘটে।

আমিনুর রশীদ বলেন, ইব্রাহিম গাড়িটি চুরি করে নিজেই চালিয়ে নিয়ে যান। শুক্রবার এ ঘটনায় পাঁচলাইশ থানায় মামলার পর নগরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান শুরু করে ডিবির একটি দল। পরে চোরকে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি প্রাইভেট কারটি জব্দ করা হয়। এটি সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা কি না, সে বিষয়ে মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিরোধী দলের আন্দোলন: সতর্ক সরকার, প্রয়োজনে কঠোরও হতে পারে

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব যুদ্ধ: ৫ বিলিয়ন ডলারের পেস্তাবাদামের বাজার দখলের লড়াই

হরমুজে প্রবেশ করেও অতিক্রম করতে পারেনি বাংলাদেশি জাহাজ ‘বাংলার জয়যাত্রা’

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ জুলাই

মোটরসাইকেলের জন্য ‘ফুয়েল পাস’ অ্যাপে তেল মিলবে আরও ১০ জেলা ও মহানগরে

থুনবার্গ-কার্লসনসহ শীর্ষ ১০ ইহুদিবিদ্বেষী ইনফ্লুয়েন্সারের তালিকা দিল ইসরায়েল

ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা, যুবক আটক

খাল খনন কর্মসূচি অব্যাহত না থাকলে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে—পানিসম্পদমন্ত্রী

মেট্রোরেল স্টেশনে জুতাপেটার শিকার ব্যক্তি ছাত্রদল নেতা আবিদ নন

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু ২ জুলাই

ফিলিং স্টেশনের কর্মীর গলায় ছুরি ধরে ১৬৭ লিটার পেট্রল লুট, থানায় অভিযোগ

রাজধানীতে তার ‘চুরির সময়’ বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবক নিহত

রাজাপুরে প্রবাসীর মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

বজ্রপাতে সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহে ৭ জনের মৃত্যু

