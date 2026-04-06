সৌদি আরবে বুলডোজার দুর্ঘটনায় আহত প্রবাসীর মৃত্যু

সৌদি আরবের মদিনা শহরে বুলডোজারের চাকায় আহত হয়ে এক প্রবাসী মারা গেছেন। তাঁর নাম আহমদ হোসেন (৫৮)। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে (সৌদি আরবের সময়) মদিনা শহরের চানাইয়া নামের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আহমদ হোসেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের আছারতলী গ্রামের কালাচাঁন্দ বাড়ির মৃত সেনায়াত আলীর ছেলে।
নিহত আহমদ হোসেনের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আহমদ হোসেন সৌদি আরবের মদিনা শহরের চানাইয়া এলাকায় বুলডোজারের চালক হিসেবে কাজ করতেন। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত ১২টার দিকে আহমদ হোসেন কর্মস্থলে কাজ করছিলেন। সেখানে কিছু সময় কাজ করার পর তাঁর বুলডোজারটির ত্রুটি দেখা দেয়। পরে মেরামত করার সময় অসাবধানতাবশত আহমদ হোসেন বুলডোজারটির চাকার নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে সহকর্মী ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহমদ হোসেনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
সোনাকানিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বলেন, আজ সোমবার সকালের দিকে বুলডোজার দুর্ঘটনায় আহমদ হোসেনের নিহত হওয়ার খবরটি পরিবারের কাছে আসে। দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে সৌদি আরবে কর্মরত ছিলেন তিনি। দুই বছর আগে তিনি দেশে এসেছিলেন। মাস চারেক পর আবার প্রবাসে চলে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
