শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায় করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ‘কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরিক্ত ফি আদায় করা হলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ আমাদের টাকায় শিক্ষকদের বেতন হয়। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যেন অযাচিত কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে কাজ চলছে।’
আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেলে ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের হলরুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিগত সময়ে পাবলিক পরীক্ষার যে আইন ছিল, সেই আইনে খাতা আপনি কখনো দেখতে পাবেন না। আপনি ফেল করেছেন, মানে ফেলই করেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খাতার ওপরের অংশ ঠিক থাকলেও ভেতরের পাতা পাল্টে দেওয়া হতো। এভাবে অনেক ছাত্রের ভাগ্যের বিভ্রান্তি হয়েছে। সেজন্য এবার খাতা সম্পূর্ণ দেখার আইন যুক্ত করা হয়েছে। এতে যদি পরীক্ষকও ভুল করে, তা স্পষ্ট হবে। বিশেষ করে ছাত্রের আক্ষেপ দূর হবে।’
শিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার পরিকল্পনা রয়েছে। আজ সময় না থাকায় সেটি পরিদর্শনে যেতে পারি নাই। পরে একসময় এসে তা পরিদর্শন করে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।’
এ সময় ময়মনসিংহ সদর আসনের সংসদ সদস্য আবু ওয়াহাব আকন্দ ওয়াহিদ, সিটি করপোরেশনের প্রশাসক রোকনুজ্জামান রোকন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সৌদি আরবের মদিনা শহরে বুলডোজারের চাকায় আহত হয়ে এক প্রবাসী মারা গেছেন। তাঁর নাম আহমদ হোসেন (৫৮)। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে (সৌদি আরবের সময়) মদিনা শহরের চানাইয়া নামের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের আগমনকে কেন্দ্র করে আবারও বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ গেট চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজুর নেতৃত্বে...৪০ মিনিট আগে
শ্যামনগরে খাসজমি দখলের অভিযোগে উপজেলা যুবদল নেতা জি এম হাবিবুল্লাহকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।১ ঘণ্টা আগে
জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ মামলায় ১০ বছরের শিশুকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই আদেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে