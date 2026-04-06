চন্দনাইশে কর্নেল অলি আহমদের আগমনকে কেন্দ্র করে বিএনপির বিক্ষোভ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের আগমনকে কেন্দ্র করে আবারও বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ গেট চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজুর নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
জানা যায়, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপির) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম আজ বিকেলে চন্দনাইশে তাঁর গ্রামের বাড়িতে আসেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চন্দনাইশ বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাৎক্ষণিক গাছবাড়িয়া কলেজ গেট এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন।
বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজু প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে কটূক্তি এবং স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে অলি আহমদ বিভিন্ন সময় যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তা আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করে জাতির কাছে ক্ষমা না চাইলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।
তিনি কখন, কোথায় কটূক্তি ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।’ হাশেম রাজু বলেন, ‘অলি আহমদ ৫ এপ্রিল আসার কথা ছিল, আমরা সারা দিন পাহারায় ছিলাম। কিন্তু তিনি ওই দিন না এসে আজ চুপিসারে নিজ বাড়িতে ঢোকেন। এর প্রতিবাদে চন্দনাইশ উপজেলা ও সাতকানিয়া আংশিকের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ।’ যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ৪ এপ্রিল এলডিপির চেয়ারম্যান অলি আহমদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় কর্নেল অলির কুশপুত্তলিকা দাহ এবং চন্দনাইশ-সাতকানিয়া তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।
সৌদি আরবের মদিনা শহরে বুলডোজারের চাকায় আহত হয়ে এক প্রবাসী মারা গেছেন। তাঁর নাম আহমদ হোসেন (৫৮)। গতকাল রোববার রাত ২টার দিকে (সৌদি আরবের সময়) মদিনা শহরের চানাইয়া নামের এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩২ মিনিট আগে
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ‘কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অতিরিক্ত ফি আদায় করা হলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। যারা করবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ আমাদের টাকায় শিক্ষকদের বেতন হয়। শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যেন অযাচিত কিছু চাপিয়ে না দেওয়া হয়, সে বিষয়ে কাজ চলছে।’৩৫ মিনিট আগে
শ্যামনগরে খাসজমি দখলের অভিযোগে উপজেলা যুবদল নেতা জি এম হাবিবুল্লাহকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা।৪৪ মিনিট আগে
জামালপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণ মামলায় ১০ বছরের শিশুকে ১০ বছরের আটকাদেশ দিয়েছেন আদালত। সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জামালপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম এই আদেশ দেন।১ ঘণ্টা আগে