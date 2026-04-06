চট্টগ্রাম

চন্দনাইশে কর্নেল অলি আহমদের আগমনকে কেন্দ্র করে বিএনপির বিক্ষোভ

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি  
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রমের আগমনকে কেন্দ্র করে আবারও বিক্ষোভ করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার গাছবাড়িয়া কলেজ গেট চত্বরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজুর নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

জানা যায়, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপির) চেয়ারম্যান ড. কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীর বিক্রম আজ বিকেলে চন্দনাইশে তাঁর গ্রামের বাড়িতে আসেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে চন্দনাইশ বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তাৎক্ষণিক গাছবাড়িয়া কলেজ গেট এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির নেতা এম এ হাশেম রাজু প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে কটূক্তি এবং স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে অলি আহমদ বিভিন্ন সময় যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, তা আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যাহার করে জাতির কাছে ক্ষমা না চাইলে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

তিনি কখন, কোথায় কটূক্তি ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য দিয়েছেন, তা আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।’ হাশেম রাজু বলেন, ‘অলি আহমদ ৫ এপ্রিল আসার কথা ছিল, আমরা সারা দিন পাহারায় ছিলাম। কিন্তু তিনি ওই দিন না এসে আজ চুপিসারে নিজ বাড়িতে ঢোকেন। এর প্রতিবাদে চন্দনাইশ উপজেলা ও সাতকানিয়া আংশিকের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বিক্ষুব্ধ।’ যেকোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ৪ এপ্রিল এলডিপির চেয়ারম্যান অলি আহমদের বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। এ সময় কর্নেল অলির কুশপুত্তলিকা দাহ এবং চন্দনাইশ-সাতকানিয়া তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

পুলিশি হেফাজতে বাবা-ছেলের মৃত্যু, ভারতে ৯ পুলিশ সদস্যের মৃত্যুদণ্ড

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

মালয়েশিয়া পাচারকালে বিমানবন্দরে ১২০ কেজি ওষুধ আটক

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে বিচারকেরা ঐক্যবদ্ধ: বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা শামছুল ইসলামের দায়িত্ব বাড়ল

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

পাইলট উদ্ধারের আড়ালে ইউরেনিয়াম চুরি করতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র—দাবি ইরানের

সম্পর্কিত

সৌদি আরবে বুলডোজার দুর্ঘটনায় আহত প্রবাসীর মৃত্যু

সৌদি আরবে বুলডোজার দুর্ঘটনায় আহত প্রবাসীর মৃত্যু

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায় করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ফি আদায় করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে: শিক্ষামন্ত্রী

জমি দখলের অভিযোগে যুবদল নেতা বহিষ্কার, আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ

জমি দখলের অভিযোগে যুবদল নেতা বহিষ্কার, আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ