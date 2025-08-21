বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পিস্তলসহ তিনজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কধুরখীলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন এডহক ৪৮ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দিন আল মামুন।
আটককৃতরা হলেন কধুরখীলের রহমান ফকিরের বাড়ির মো. জাকির হোসেন (৫২), মো. আরমান হোসেন জিসান (২৮) ও জুবাইদ হোসেন রাব্বি (১৭)।
তাঁদের কাছ থেকে দুটি দেশীয় পিস্তল, তিনটি ছোরা, দুটি সেলফ ডিফেন্স স্টিক ও তিনটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।
বোয়ালখালী সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাসেল প্রধান বলেন, আটককৃতরা মাদক, ইয়াবার কারবারসহ এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন। জব্দকৃত অস্ত্রসহ আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
