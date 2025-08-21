Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

বোয়ালখালীতে পিস্তলসহ আটক ৩

বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
পিস্তলসহ আটককৃত ৩ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পিস্তলসহ আটককৃত ৩ জন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পিস্তলসহ তিনজনকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার কধুরখীলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এতে নেতৃত্ব দেন এডহক ৪৮ এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাহউদ্দিন আল মামুন।

আটককৃতরা হলেন কধুরখীলের রহমান ফকিরের বাড়ির মো. জাকির হোসেন (৫২), মো. আরমান হোসেন জিসান (২৮) ও জুবাইদ হোসেন রাব্বি (১৭)।

তাঁদের কাছ থেকে দুটি দেশীয় পিস্তল, তিনটি ছোরা, দুটি সেলফ ডিফেন্স স্টিক ও তিনটি মোবাইল জব্দ করা হয়েছে।

বোয়ালখালী সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাসেল প্রধান বলেন, আটককৃতরা মাদক, ইয়াবার কারবারসহ এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন। জব্দকৃত অস্ত্রসহ আটককৃতদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

আটকঅভিযানচট্টগ্রাম বিভাগবিশেষচট্টগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

‘কথিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের’ বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতার বিষয়ে ভারত অবহিত নয়: মুখপাত্র

কলকাতার নিউটাউনে বসে আয়েশ করছেন আওয়ামী লীগ নেতারা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

ভাড়া নিয়ে সারা রাত ঘোরার পর প্রাইভেট কার ছিনতাইকালে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত ৩

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পিএসসির সদস্যপদে নিয়োগ

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় কুমিল্লার বিএনপি নেতা সেলিম ভূঁইয়া খালাস

‘পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম

‘পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায়’ শিক্ষার্থীকে কুপিয়ে জখম